Pizza Pizza Royalty Corp. est une société établie au Canada qui possède des marques de commerce, des noms commerciaux, des procédures d'exploitation, des systèmes et d'autres propriétés intellectuelles et droits connexes appartenant à Pizza Pizza Limited (PPL). PPL exerce ses activités dans le secteur de la restauration principalement en Ontario et en Alberta, et franchise et exploite principalement des entreprises de restauration rapide sous les marques Pizza Pizza et Pizza 73. PPL exerce ses activités par la vente de restaurants franchisés, de nourriture et de fournitures et de redevances. Elle compte environ 624 restaurants Pizza et 103 restaurants Pizza 73. Ses filiales en propriété exclusive comprennent Pizza Pizza GP Inc. et Pizza Pizza Royalty Limited Partnership.

Secteur Restaurants et bars