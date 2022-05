Aeroflot achète huit Airbus en panne à des sociétés de leasing étrangères

La plus grande compagnie aérienne russe, Aeroflot, a déclaré vendredi avoir acheté huit Airbus A330 à des sociétés de leasing étrangères "dans le cadre de l'exécution des obligations contractuelles".

Plus de 400 avions loués à des sociétés occidentales, d'une valeur de près de 10 milliards de dollars, sont bloqués en Russie depuis que les sanctions occidentales ont forcé les bailleurs à résilier leurs contrats et que la Russie a interdit à ses compagnies aériennes de retourner les avions.

Aeroflot n'a pas précisé à quelles sociétés les avions avaient été loués. Mais l'achat pourrait être une tentative de maintenir de bonnes relations avec les bailleurs en faisant usage d'une exemption aux sanctions de l'Union européenne contre la Russie en ce qui concerne les contrats de location financière d'avions - qui impliquent l'achat à la fin du contrat de location.

Pour s'assurer qu'ils puissent continuer à avoir des certificats de navigabilité valides et que les compagnies aériennes russes puissent continuer à les utiliser, les autorités russes ont transféré les avions dans le propre registre de la Russie.

Entre-temps, les sociétés de leasing se sont résignées à de longues demandes d'indemnisation pour tenter de récupérer une partie de la valeur perdue de l'avion.

La demande la plus importante a été faite par AerCap, basé à Dublin, le plus grand loueur d'avions au monde, qui a soumis une demande d'assurance de 3,5 milliards de dollars pour plus de 100 jets.

AerCap n'a pas répondu immédiatement aux appels de Reuters demandant un commentaire.

Les règlements de l'UE régissant les sanctions imposées en réponse à la campagne militaire de la Russie en Ukraine interdisent généralement "l'attribution et la poursuite de l'exécution de marchés publics et de concessions avec des ressortissants russes et des entités ou organismes établis en Russie". Aeroflot est détenue majoritairement par l'État russe.

Mais l'une des exemptions promulguées le 8 avril par https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC stipule que les autorités nationales de l'UE peuvent autoriser "l'exécution d'un crédit-bail d'aéronef conclu avant le 26 février 2022", pour autant qu'il soit "strictement nécessaire d'assurer le remboursement des loyers" et qu'aucun paiement ne soit effectué au-delà du transfert de l'aéronef.