Boeing suspend l'approvisionnement en pièces et la maintenance pour les compagnies aériennes russes en raison de l'isolement du secteur aéronautique.

Cette annonce a été faite mardi en fin de journée, alors que les fabricants d'avions et de moteurs, les bailleurs et les fournisseurs de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) ayant des clients russes sont confrontés à diverses interdictions de l'UE et des États-Unis, notamment en ce qui concerne la location d'avions, l'exportation d'avions neufs et la fourniture de pièces détachées.

Il existe également des difficultés potentielles de paiement après que certaines banques russes ont été exclues du système de paiement international SWIFT.

Les nouvelles sanctions isolent le secteur aéronautique russe de la même manière que l'Iran et la Corée du Nord, mais auront des conséquences beaucoup plus importantes compte tenu de la taille du marché russe et de sa forte dépendance à l'égard des fournisseurs occidentaux ces dernières années.

La Russie représentait environ 6 % de la capacité du trafic aérien mondial en 2021, selon le cabinet de conseil en aviation IBA, contre environ 4 % en 2019, en raison de la bonne performance relative de son marché intérieur pendant la pandémie.

L'an dernier, la capacité intérieure était supérieure aux niveaux antérieurs à la pandémie et les transporteurs russes ont été considérés comme des acteurs plus fiables dans le cadre des contrats de location de jets à une époque où de nombreuses compagnies aériennes d'Asie du Sud-Est ont interrompu leurs paiements ou retourné des avions en raison de problèmes financiers.

Environ 515 jets russes d'une valeur marchande estimée à environ 10 milliards de dollars sont loués à des entreprises étrangères, selon le cabinet d'analyse Cirium.

Les bailleurs ont jusqu'au 28 mars pour mettre fin aux contrats en vertu des sanctions de l'UE, mais les dirigeants du secteur se demandent si les compagnies aériennes russes respecteront les ordres de restitution des avions.

Peter Walter, directeur de la gestion technique et des actifs chez IBA, a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'interdiction de fournir des pièces détachées ait également un impact majeur sur l'industrie russe, comme cela avait été le cas en Iran par le passé.

"Parce que les pièces sont limitées, nous nous attendons à voir des avions qui sont au sol en Russie être volés afin de maintenir le reste de la flotte opérationnelle", a-t-il déclaré lors d'un webinaire mardi.

La Russie dispose d'installations nationales de maintenance et de réparation, mais les transporteurs ont également conclu des accords avec des entreprises étrangères. L'année dernière, Aeroflot a signé un accord à long terme avec Hong Kong Aircraft Engineering Company (HAECO) pour la réparation et la révision des composants.

HAECO n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire mercredi pour savoir si les sanctions affecteraient le contrat.

Les compagnies aériennes russes n'auront pas non plus le droit d'acquérir de nouveaux avions commandés auprès de constructeurs occidentaux, ce qui constitue un coup dur pour Airbus et Boeing.

Selon les données de l'IBA, les compagnies aériennes russes ont commandé 62 avions à ces deux constructeurs, dont 25 Boeing 737 MAX qui devaient être livrés à Utair cette année.

La Russie est le seul grand pays où le 737 MAX n'a pas reçu l'autorisation de reprendre le service après une immobilisation de près de trois ans à la suite de deux accidents mortels.