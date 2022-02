La Pologne et la République tchèque vont fermer leur espace aérien aux compagnies russes à minuit

(Actualisé avec la fermeture de l'espace aérien tchèque et détails)

VARSOVIE/PRAGUE, 25 février (Reuters) - La Pologne et la République tchèque vont fermer leur espace aérien aux compagnies aériennes russes à partir de minuit, en réponse à l'attaque lancée jeudi par la Russie en Ukraine, ont annoncé les gouvernements des deux pays.

"J'ai ordonné la préparation d'une résolution du conseil des ministres qui conduira à la fermeture de l'espace aérien au-dessus de la Pologne aux compagnies aériennes russes", a écrit le Premier ministre Mateusz Morawiecki sur Facebook.

Un porte-parole de l'exécutif polonais a ensuite précisé sur Twitter que "l'interdiction entrera en vigueur à partir de minuit".

La République tchèque fermera son espace aérien aux vols à destination des aéroports nationaux effectués par des compagnies aériennes russes, a déclaré vendredi le ministre des transports Martin Kupka.

Le ministre tchèque a précisé que son pays travaillait en coopération avec la Pologne et que l'interdiction porterait sur les vols des compagnies russes reliant Prague et Moscou et Prague et Saint-Pétersbourg.

La compagnie aérienne polonaise LOT a suspendu pour sa part ses vols à destination de Moscou et Saint-Pétersbourg à partir de 14h00 GMT vendredi en raison de l'attaque contre l'Ukraine, a rapporté l'agence de presse polonaise PAP.

Jeudi, la compagnie aérienne russe Aeroflot a été interdite de vol dans l'espace aérien britannique, un décision à laquelle la Russie a répondu vendredi en fermant son propre espace aux avions britanniques. (Reportage Anna Wlodarczak-Semczuk, Marek Strzelecki, Alicja Ptak et Robert Muller, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)