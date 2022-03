Le rouble se renforce, les actions russes poursuivent leur chute dans un commerce volatile

Le marché russe rouvre progressivement ses portes et revient à la normale après une suspension causée par les sanctions occidentales radicales qui ont suivi le début de ce que la Russie appelle "une opération spéciale" en Ukraine le 24 février.

Les actions et les obligations russes ont recommencé à être négociées dans leur intégralité lundi, bien que pour une durée réduite et avec diverses restrictions, notamment l'interdiction de la vente à découvert, toujours en place. Les non-résidents sont interdits de vendre des actions et des obligations en roubles OFZ jusqu'au 1er avril.

À 0956 GMT, le rouble s'est renforcé de 2,2 % par rapport au dollar à 93,89, passant à 92,51 plus tôt dans la session, une marque proche de son plus fort depuis le 1er mars.

"Dans les conditions de maintien des contrôles de capitaux et en l'absence d'un sérieux durcissement des sanctions, le taux de change pourrait continuer à se renforcer lentement vers 90", a déclaré Dmitry Polevoy, responsable des investissements chez Locko-Invest.

Le rouble avait gagné 1,8 % pour s'échanger à 102,92 contre l'euro, après avoir brièvement touché 97,50, un sommet d'un mois.

À l'étranger, le rouble s'échangeait à environ 98 pour un billet vert.

Les investisseurs gardent un œil sur l'issue des pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine qui pourraient débuter en Turquie mardi.

LES ACTIONS LUTTENT

Les actions ont largement perdu du terrain, à l'exception notable de la compagnie nationale Aeroflot, qui s'est reprise pour gagner 5 % après avoir touché son plus bas niveau depuis 2009 dans les premiers échanges.

L'indice russe MOEX basé sur le rouble était en baisse de 1,9 % à 2 436,0 points. L'indice RTS libellé en dollars était en baisse de 0,9 % à 822,4 points.

Les certificats de dépôt ne peuvent pas encore être négociés. La maison de courtage Finam a déclaré dans une obligation que la chute du marché boursier se poursuivait en l'absence de tout moteur de croissance.

Le créancier dominant Sberbank a perdu 3,9 %, le géant du gaz Gazprom a chuté de 3,6 % et la major pétrolière Rosneft a glissé de 1,9 %.

Les rendements des obligations du Trésor OFZ de référence à 10 ans de la Russie étaient à 13,63 %, en baisse par rapport au record de 19,74 % de la semaine dernière, ce qui est juste en dessous du taux d'intérêt directeur de la banque centrale, mais toujours à des niveaux vus pour la dernière fois en mars 2015.

Les rendements évoluent de manière inverse aux prix.

La Russie a démontré qu'elle pouvait continuer à assurer le service de sa dette en devises étrangères ces dernières semaines, mais cette capacité sera testée une fois de plus lundi, la Russie devant payer un coupon de 102 millions de dollars sur une euro-obligation due en 2035.