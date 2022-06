Le sénateur Rubio demande à la FAA américaine d'examiner la sécurité des compagnies aériennes russes

Les sanctions imposées par l'Europe, les États-Unis et d'autres pays à la suite de l'invasion de l'Ukraine ont empêché la Russie d'avoir accès à de nouveaux avions, à des pièces de rechange et à des services de maintenance et ont forcé son industrie aéronautique à réduire ses vols.

"Tant que les compagnies aériennes russes maintiennent de telles opérations, elles constituent une menace potentielle pour les voyageurs internationaux, ainsi que pour les Russes effectuant des vols intérieurs", a écrit Rubio, le principal républicain de la commission sénatoriale du renseignement.

"De nombreuses compagnies aériennes russes ont tenté d'échapper aux contrôles stricts des exportations américaines, en continuant à exploiter des vols vers Pékin, Delhi, Dubaï et ailleurs, même après avoir été placées sur une liste noire."

La FAA n'a pas fait de commentaire immédiat, mais en avril, elle a abaissé sa note de sécurité aérienne pour la Russie, affirmant que l'Agence fédérale du transport aérien du pays ne respectait pas les normes de sécurité de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

En mars, les États-Unis ont interdit aux transporteurs russes l'accès à l'espace aérien américain, rejoignant ainsi l'Union européenne et le Canada.

La semaine dernière, le principal régulateur de la sécurité aérienne de l'Union européenne s'est dit "très inquiet" de la sécurité des avions de fabrication occidentale qui continuent de voler en Russie sans accès aux pièces de rechange et à une maintenance appropriée.

"C'est très peu sûr", a déclaré Patrick Ky, directeur exécutif de l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne (AESA). Il a déclaré que, selon certaines informations, la Russie sera obligée de cannibaliser les avions pour que les autres restent en service.

M. Rubio a ajouté que de nouvelles directives de la FAA "sur la nature des risques possibles encourus en voyageant à bord d'avions dépourvus de pièces à jour sont très nécessaires."

En mars, le ministère américain du Commerce a ajouté plus de 150 avions Boeing exploités par des compagnies aériennes russes à une liste d'appareils soupçonnés de violer les contrôles américains à l'exportation.