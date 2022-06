Les États-Unis élargissent les restrictions sur la compagnie aérienne nationale du Belarus après des violations

Selon une ordonnance émise à l'encontre de la compagnie aérienne, il est désormais interdit aux entreprises du monde entier d'entretenir, de réparer et d'utiliser de toute autre manière des pièces américaines pour entretenir la flotte de Belavia.

Belavia a effectué plus de 30 vols illégaux sur des appareils Boeing après le 8 avril à destination et en provenance de la Biélorussie, de la Russie, de la Turquie, de Moscou, de Saint-Pétersbourg, de la Géorgie, des EAU et de l'Égypte, selon l'ordonnance.

Le 8 avril, le département du Commerce a interdit aux vols sur des avions appartenant à la Biélorussie ou exploités par elle, fabriqués aux États-Unis ou dans un pays étranger avec plus de 25 % de contenu américain contrôlé, de voler vers la Biélorussie ou la Russie.

"Tout comme la Biélorussie soutient sans droit la guerre injuste de la Russie en Ukraine, sa compagnie aérienne nationale Belavia ne respecte pas nos lois sur les exportations", a déclaré Matthew Axelrod, secrétaire adjoint au commerce chargé de l'application des lois sur les exportations, dans un communiqué.

L'ordonnance "empêchera Belavia d'utiliser toute technologie américaine pour exploiter sa flotte d'avions, ce qui rendra plus difficile pour la compagnie aérienne de continuer à voler."

L'ordre affecte à la fois les avions Boeing et Embraer de la flotte de Belavia, s'ils ont besoin de pièces américaines, ont indiqué les responsables.

Les États-Unis ont pris des mesures similaires à l'encontre de grandes compagnies aériennes russes, dont Aeroflot, Aviastar, Azur Air, Rossiya et Utair, après avoir identifié des avions Boeing qui étaient exploités en violation des sanctions américaines.