Sanctions: la filiale lowcost d'Aeroflot va réduire sa flotte de 40%

MOSCOU (awp/afp) - La compagnie aérienne Pobeda, filiale lowcost d'Aeroflot, réduira sa flotte de 41 à 25 avions en raison du manque de pièces de rechange provoqué par les sanctions contre la Russie pour son intervention militaire en Ukraine, selon plusieurs médias russes.

Cela doit permettre de remédier au manque de pièces de rechange et de maintenir la sécurité des vols, a indiqué Andreï Iourikov, directeur général par intérim, dans une lettre aux employés consultée par des médias russes tels que Kommersant, RBK et les agences.

La flotte du groupe est composée de Boeing 737-800, or les sanctions empêchent l'avionneur américain de vendre pièces détachées et maintenance pour ses appareils en Russie.

Cette réduction se veut temporaire. Les 16 avions en question cesseront de voler jusqu'à la fin de l'année "afin que le stock accumulé de pièces de rechange nous suffise jusqu'à ce que les chaînes d'approvisionnement perdues soient rétablies", précise M. Iourikov.

"Dans un avenir proche, notre équipe RH proposera un plan d'adaptation du personnel à une réduction temporaire de la flotte. Cela peut être une semaine de travail réduite ou un chômage technique - nous avons mis en place un scénario similaire au printemps 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 et des fermetures de frontières", note M. Iourikov.

Fin février, l'Union européenne a imposé des sanctions à l'industrie aéronautique russe, qui interdisent, entre autres, la fourniture de pièces détachées aux transporteurs.

Pobeda avait fleuri pendant la pandémie, les vols intérieurs se multipliant alors que les frontières étaient fermées. La compagnie avait alors élargi sa flotte.

"Du point de vue du développement commercial, nous revenons à début 2019, quand Pobeda faisait voler 25 avions, et que le programme de vols et la taille de l'équipe étaient beaucoup plus petits qu'aujourd'hui", a indiqué le patron du groupe.

