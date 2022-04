Les actions de la société russe Alrosa chutent alors que les États-Unis étendent leurs sanctions à l'encontre de la société.

Alrosa, le plus grand producteur de diamants bruts au monde, qui est en concurrence avec l'unité De Beers d'Anglo American, a produit 32,4 millions de carats en 2021, soit environ 30 % du total mondial. Il exporte principalement vers la Belgique, l'Inde et les Émirats arabes unis.

Jeudi, les États-Unis ont placé Alrosa sur la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN), qui exclut effectivement une société sanctionnée du système bancaire américain et interdit son commerce avec les Américains, ce qui complique les opérations sur le marché mondial du diamant.

Alrosa n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Elle emploie plus de 32 000 personnes et extrait les pierres précieuses de gisements situés dans l'extrême est de la Russie, où le climat est rude et où les chances des mineurs de trouver un autre emploi sont limitées.

"Les diamants sont l'une des 10 premières exportations non énergétiques de la Russie en termes de valeur, avec des exportations en 2021 totalisant plus de 4,5 milliards de dollars", a déclaré l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain dans un communiqué annonçant l'élargissement des sanctions.

Après que la Russie a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février dans ce qu'elle a appelé une opération spéciale, l'OFAC a imposé un type de sanctions à Alrosa qui a restreint sa capacité à lever de nouvelles dettes et à obtenir des capitaux propres aux États-Unis.

Alrosa détient également une participation de 41 % dans la société angolaise de production de diamants Catoca, mais Catoca ne devrait pas être affectée par les sanctions américaines étant donné que l'OFAC a déclaré que seules les entités détenues à 50 % ou plus, directement ou indirectement, par Alrosa étaient bloquées.