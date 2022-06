Analyse-La demande asiatique, la hausse des coûts compriment le plan d'importation de GNL de l'Europe

La volonté de la région de rompre sa dépendance à l'égard de l'approvisionnement russe en raison de sa guerre avec l'Ukraine a conduit à une forte dépendance à l'égard des importations de GNL, principalement en provenance des États-Unis, pour atteindre les objectifs de remplissage des stocks de gaz à 80 % d'ici novembre.

Les pays se préparent à une éventuelle coupure totale du gaz russe en prenant des mesures d'urgence telles que l'augmentation de la production d'électricité à partir de charbon et de GNL au fur et à mesure que l'approvisionnement via le gazoduc Nord Stream 1 diminue.

Mais le marché mondial du GNL a été tendu en raison du manque de nouvelles offres et de la réduction des investissements ces dernières années, la plupart des grands producteurs fonctionnant presque à pleine capacité.

Les prix du GNL ont bondi de quelque 60 % cette semaine et devraient bientôt dépasser 40 dollars par million de British thermal units (mmBtu). Si la toile de fond mondiale se resserre davantage, les valeurs de référence seront à portée de main des niveaux records proches de 60 $ observés plus tôt cette année, ce qui posera un sérieux défi à l'Europe pour maintenir ses importations.

Les dégâts causés par un incendie au début du mois à l'usine texane de Freeport LNG - un fournisseur majeur des acheteurs européens - maintiendront l'installation complètement hors service jusqu'en septembre et ne fonctionneront que partiellement jusqu'à la fin de l'année.

L'arrêt de Freeport, qui envoyait 70 % de ses cargaisons vers l'Europe, devrait entraîner une perte d'environ 4 à 5 millions de tonnes cette année, créant encore plus de concurrence pour la source de carburant.

L'Europe a importé une quantité record de GNL jusqu'à présent cette année, soit 60 % de plus qu'il y a un an, ce qui a contribué à maintenir les prix européens au hub néerlandais TTF, la référence européenne du gaz, à un niveau supérieur au prix du Japan Korea Market (JKM), utilisé comme référence asiatique du GNL.

"On a constaté un déséquilibre croissant entre l'Asie et l'Europe, les stocks européens augmentant au détriment des stocks asiatiques", a déclaré Tamir Druz, directeur général de Capra Energy.

"Nous nous attendons à ce que les importations de GNL pour l'UE, la Turquie et le Royaume-Uni au cours du second semestre de 2022 soient inférieures à ce que nous avons vu au cours des six premiers mois, avec une baisse d'environ 16 %, soit 10 millions de tonnes", a-t-il ajouté.

COMPÉTITION

La capacité mondiale d'importation de GNL est actuellement presque le double de la capacité d'exportation, mais cela pourrait baisser si les États-Unis, qui ont fourni 38 % du GNL européen au cours du seul mois de mai, voient d'autres installations mises hors service pendant la saison des ouragans, qui a commencé en juin et se poursuit jusqu'au 30 novembre.

Les acheteurs asiatiques reviennent également sur le marché spot du GNL pour acheter, ce qui fait grimper les prix du JKM de 60 % pour atteindre près de 37 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu).

"Les courbes à terme TTF et JKM sont toutes deux en contango ferme - où le prix à terme du GNL est plus élevé que le prix spot - vers l'hiver, l'écart se réduisant fortement à environ 0,60 $/mmbtu d'ici janvier 2023, ce qui suggère que l'Asie reviendra concurrencer l'Europe pour les cargaisons", a déclaré Kaushal Ramesh, analyste principal du GNL chez Rystad Energy.

"L'Asie est déjà en train de se préparer pour l'hiver, avec des navires de GNL qui s'arrachent pour des affrètements de plusieurs mois, car les affréteurs craignent de se retrouver sans capacité de transport pendant les mois de pénurie", a-t-il ajouté.

Le Japon s'attend également à ce que son marché de l'électricité soit extrêmement tendu cet hiver en cas de températures froides et de pannes imprévues dans les centrales électriques, a-t-il dit, ce qui pourrait augmenter la demande de GNL.

S'il est possible que les acheteurs asiatiques ne se livrent pas une concurrence féroce pour les cargaisons avant la nouvelle année gazière si les prix du marché spot restent élevés, l'inadéquation des capacités en Europe restera un défi majeur, a déclaré Victor Tenev, consultant en affaires GNL chez ROITI Ltd.

Les terminaux GNL du nord-ouest de l'Europe ont dépassé leur capacité nominale, ou leur production maximale, ce qui augmente le risque de pannes et d'interruptions. D'autres terminaux ayant une capacité plus élevée, comme en Espagne, n'ont pas d'interconnexion avec les voisins européens.

"Les usines de regazéification européennes fortement chargées ont été et seront le moteur de la déviation (des cargaisons) vers l'Asie, malgré le différentiel de prix en faveur de l'Europe", a-t-il déclaré.

APPROVISIONNEMENT PRÉCAIRE

Le gazoduc Nord Stream 1, qui passe sous la mer Baltique de la Russie à l'Allemagne, fonctionne actuellement à 40 % de sa capacité, le producteur de gaz russe Gazprom invoquant des problèmes d'équipement. Le NS1 devrait subir une maintenance en juillet.

L'inquiétude grandit quant à la capacité de l'Europe à réaliser son ambition de faire passer les niveaux de stockage de gaz de 55 % actuellement à un objectif de 80 % avant la saison clé du chauffage hivernal.

"Les niveaux de stockage actuels en Europe devraient suffire jusqu'en novembre en cas d'arrêt immédiat des flux russes, mais cela signifie une grave pénurie hivernale qui pourrait faire exploser les prix du TTF", a déclaré Ramesh de Rystad Energy.

Les analystes s'attendent à ce que le stockage de gaz européen soit à 67 % si Nord Stream continue à fonctionner à environ 40 % de sa capacité d'ici le 1er novembre, et à 60 % s'il s'arrête complètement, tous deux inférieurs à la moyenne sur 5 ans.

"Un début d'hiver à < 70 % exposera l'Europe à un risque extrême de pénurie, de pannes potentielles et de rationnement en cas d'hiver anormalement froid ou long", a déclaré M. Druz.

