Exclusif-La Russie maintiendra les prix des contrats de gaz inchangés lors du passage au rouble, selon des sources.

Le président Vladimir Poutine a déclaré que la Russie, premier producteur mondial de gaz naturel, exigera bientôt des pays "inamicaux" qu'ils paient leur carburant en roubles, suscitant l'inquiétude quant à une éventuelle pénurie de gaz en Europe.

"Seule la monnaie de paiement change, la monnaie du contrat ne change pas", a déclaré une source. Par exemple, pour les contrats conclus en euros, le paiement doit être effectué au taux de change officiel rouble/euro fixé par la banque centrale russe, a précisé cette source.

Le schéma proposé est l'une des options et n'est pas définitif, ont précisé les sources. Selon une troisième source russe, Gazprombank, la troisième plus grande banque de Russie, pourrait servir d'intermédiaire pour les transactions entre les acheteurs de gaz et Gazprom.

"Il n'y a pas encore de décision finale, le travail est en cours", a déclaré à Reuters une source financière impliquée dans la rédaction du plan de paiement du gaz. La banque centrale, Gazprom et Gazprombank n'ont pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Il n'est pas clair si les acheteurs de gaz des pays dits "inamicaux" - ceux qui se sont joints aux sanctions occidentales contre la Russie - accepteront la demande de paiement en roubles.

Gazprombank est l'un des principaux canaux de paiement pour le pétrole et le gaz russes. Elle a été sanctionnée par la Grande-Bretagne en même temps que d'autres sociétés russes au début du mois.

Mercredi, l'Allemagne a déclenché un plan d'urgence pour gérer les approvisionnements en gaz qui pourrait voir la plus grande économie d'Europe rationner le pouvoir si un bras de fer sur la demande de paiement en roubles de Moscou perturbe ou arrête les approvisionnements.

M. Poutine doit écouter jeudi des propositions sur la manière de basculer les paiements en roubles, notamment de la part de Gazprom et de la banque centrale, et le plan sera rendu public, a déclaré mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Les clients ne seront pas obligés de passer aux roubles dès jeudi, a précisé M. Peskov, car "les paiements et la livraison sont un processus qui prend du temps."

Gazprom, qui représente 40 % des importations européennes de gaz, ne divulgue pas les prix du gaz pays par pays, mais a prévu de facturer aux pays occidentaux une moyenne de 296 dollars pour 1 000 mètres cubes cette année, contre 280 dollars en 2021.