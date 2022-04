Factbox-Pourquoi une interdiction de l'UE sur le charbon russe est importante

Cette décision intervient dans un contexte d'incertitude quant aux futures livraisons de gaz de la Russie à l'Union européenne dans le courant du mois, après que le Kremlin a exigé que les acheteurs commencent à payer le géant gazier russe Gazprom en roubles.

Plusieurs pays de l'UE sont fortement tributaires des importations de charbon russe, ainsi que du gaz, et ont augmenté leurs importations de charbon en provenance de Russie ces derniers mois en raison de la flambée du coût du gaz.

QUELLE QUANTITÉ DE CHARBON L'UE OBTIENT-ELLE DE LA RUSSIE ?

L'UE dépend de la Russie pour environ 45 % de ses importations de charbon, 45 % de ses importations de gaz et environ 25 % de ses importations de pétrole, selon le site Web de la Commission européenne.

L'UE importe de Russie près de 70 % de son charbon thermique, qui est utilisé pour la production d'électricité et de chaleur, selon le groupe de réflexion Bruegel, basé à Bruxelles. Le charbon métallurgique russe, utilisé dans la fabrication du fer et de l'acier, représente entre 20 et 30 % des importations de charbon de l'UE.

L'Allemagne, la Pologne et les Pays-Bas sont les plus gros consommateurs européens de charbon russe.

LA CONSOMMATION DE CHARBON DE L'UE A-T-ELLE DIMINUÉ ?

La consommation et la production nationale de charbon dit "dur", principalement utilisé pour le chauffage et dont la teneur en carbone est la plus élevée, ont diminué dans l'UE au cours des dernières années, en raison d'objectifs plus stricts en matière de lutte contre la pollution et le réchauffement climatique.

Le charbon est le combustible fossile qui émet le plus de CO2.

Mais cela signifie également que les importations de charbon ont augmenté pour atteindre plus de 60 % de la consommation intérieure, ce qui soulève des questions quant à la disponibilité de la houille pour l'UE en cas de perturbation majeure, comme un embargo énergétique sur la Russie, a déclaré Bruegel.

La Russie a joué un rôle majeur pour combler l'écart entre la consommation de houille de l'UE et la production nationale, les importations de houille de l'UE en provenance de Russie passant de 8 millions de tonnes (7 % des importations totales de l'UE) en 1990 à 43 millions de tonnes (54 % des importations totales de l'UE) en 2020, selon Bruegel.

POURQUOI UNE INTERDICTION DU CHARBON PAR L'UE SERAIT-ELLE IMPORTANTE ?

En raison des prix très élevés du gaz, de nombreux pays de l'UE sont passés du gaz au charbon depuis le milieu de l'année dernière. Les marchands de charbon russes se sont avérés gagnants, car les acheteurs européens, nerveux à l'idée qu'une invasion russe en Ukraine puisse entraîner des perturbations dans l'approvisionnement en gaz, ont fait le plein de ce combustible.

On craint que les livraisons de gaz russe s'arrêtent au cours du mois d'avril en raison du refus des gouvernements de l'UE de céder aux exigences du président Vladimir Poutine en matière de paiements en roubles. L'Allemagne fait partie des pays qui ont déjà déclaré qu'ils pourraient augmenter l'utilisation du charbon pour remplacer le gaz russe.

Si les importations de charbon russe sont interdites, plusieurs pays européens pourraient être confrontés à des pénuries d'énergie encore plus graves lorsque la demande de chauffage augmentera l'hiver prochain, ainsi qu'à des factures plus élevées pour les consommateurs et l'industrie, qui sont déjà en difficulté.

OÙ L'UE PEUT-ELLE SE PROCURER DU CHARBON AILLEURS ?

Au niveau mondial, les principaux exportateurs de charbon sont l'Indonésie, l'Australie, la Russie, la Colombie, l'Afrique du Sud et les États-Unis.

En janvier-octobre 2021, l'Allemagne a reçu 53 % de son charbon de Russie, suivie par 17 % des États-Unis, 13 % d'Australie, 5 % de Colombie et de plus petites parts du Canada, de la Pologne, de l'Afrique du Sud et de la République tchèque.

La Pologne importe environ 20 % de son charbon thermique, principalement de Russie. La semaine dernière, le gouvernement polonais a déclaré qu'il allait interdire ces importations à partir de ce mois-ci ou du mois prochain. L'Australie, l'Afrique du Sud et le Canada sont cités par le gouvernement comme des fournisseurs qui pourraient remplacer les importations de charbon russe en Pologne.

"En principe, les cargaisons des pays qui ont réduit leurs exportations vers l'UE sont encore largement disponibles pour remplacer le charbon russe", ont déclaré les analystes de Bruegel.

Le président de l'Association des importateurs de charbon en Allemagne a déclaré plus tôt cette année : "En quelques mois, les importations de charbon en provenance de Russie peuvent être complètement remplacées par d'autres pays. Notamment des États-Unis, de Colombie et d'Afrique du Sud, mais aussi d'Australie, du Mozambique et d'Indonésie."

Le cabinet de conseil Wood Mackenzie a toutefois déclaré que la disponibilité de l'offre mondiale pour remplacer le charbon de haute qualité en provenance de Russie était limitée.

À l'instar de la ruée vers le gaz sur le marché mondial pour remplacer les approvisionnements russes, l'UE serait également en concurrence avec le plus grand consommateur mondial, la Chine, et d'autres marchés asiatiques pour le charbon.

Bien qu'il soit toujours plus coûteux de brûler du gaz pour produire de l'électricité que du charbon, les prix du charbon thermique et métallurgique ont atteint des sommets historiques cette année.

Le prix du charbon thermique physique à l'avant mois pour livraison en Europe a atteint un record de 507 $/tonne le 8 mars et s'est négocié pour la dernière fois à 273 $/tonne le 4 avril.

Les analystes de la banque d'investissement UBS s'attendent à ce que les prix du charbon thermique et métallurgique restent élevés pendant un à deux ans en raison de l'insuffisance de l'offre mondiale d'électricité et des risques pour l'offre russe.