Factbox-Profil de la liaison gazière Nord Stream 1 à l'heure de sa fermeture pour maintenance annuelle

La période de maintenance annuelle, qui commence cette année le 11 juillet et doit se terminer le 21 juillet, passe souvent presque inaperçue pour tous, sauf pour les négociants et l'industrie du gaz.

Cette fois, l'Europe est sur les dents, car on craint que le géant gazier russe Gazprom ne prolonge la période de maintenance ou même ne déclare un arrêt permanent des approvisionnements.

Avant même la maintenance, elle a réduit les flux du gazoduc à 40 % de sa capacité.

Voici quelques faits concernant l'infrastructure.

HISTOIRE

Le double gazoduc de 1 224 km (760 miles) a une capacité combinée de 55 milliards de mètres cubes, ce qui équivaut à la moitié de la consommation annuelle de gaz de l'Allemagne.

Il ne s'agit toutefois que d'arithmétique, car si la majeure partie de son gaz est directement acheminée vers l'Allemagne, une partie est également acheminée vers l'ouest et le sud via des liaisons terrestres vers des destinations étrangères et dans des cavernes de stockage.

Il est entré en service en novembre 2011 et a coûté 7,4 milliards d'euros.

Il va du russe Vyborg, près de Saint-Pétersbourg, à Lubmin, près de Greifswald, dans l'est de l'Allemagne.

PROPRIÉTAIRES

Le gazoduc est détenu majoritairement par Gazprom et constitue la principale voie d'acheminement du gaz russe vers l'Allemagne.

Gazprom en détient 51 % et quatre partenaires occidentaux. PEGI/E.ON et Wintershall Dea ont 15,5 % chacun, et le français Engie et le néerlandais Gasunie 9 % chacun.

Les partenaires du projet ont injecté 30% proportionnellement à leur participation dans les fonds propres et ont reçu les 70% restants sous forme de prêts bancaires et d'agences de crédit à l'exportation.

OPÉRATEUR

Le consortium Nord Stream AG, basé en Suisse, est la société d'exploitation pour les questions de transit, techniques, juridiques et environnementales, mais ne possède pas l'actif ni le gaz qu'il contient.

Gazprom Export s'occupe des expéditions via des contrats avec les services publics et les négociants en gaz européens.

IMPORTANCE

Il existe d'autres grands gazoducs reliant la Russie à l'Europe, mais les flux ont progressivement diminué, surtout depuis que l'Ukraine a interrompu une voie de transit du gaz en mai, accusant les forces russes d'occupation d'intervenir.

IMPACT SI LE GAZODUC RESTE FERMÉ

Si Nord Stream 1 ne rouvre pas à la mi-juillet, l'Europe ne disposera pas d'un approvisionnement en gaz suffisant pour les mois d'hiver où la demande est la plus forte.

Les sites de stockage souterrains européens sont remplis à un peu plus de 60 % et l'objectif est de 80 % d'ici le 1er novembre.

Si le débit des gazoducs se maintient à 40 % de sa capacité ou s'arrête complètement, l'Europe ne pourra remplir les stockages qu'à 69 % et 60 % respectivement, calculent les sociétés de conseil Wood Mackenzie et Rystad Energy.

Les prix européens du gaz, déjà à des niveaux trois ou quatre fois supérieurs à ceux d'il y a un an et contribuant fortement à l'inflation et aux tensions politiques, monteraient en flèche.