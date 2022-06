L'Allemagne envisage de réutiliser le pipeline Nord Stream 2 inutilisé pour le GNL - rapport

Le magazine Der Spiegel a rapporté vendredi que le ministère allemand de l'économie envisage d'exproprier la partie du réseau de pipelines située sur le territoire allemand et de la couper du reste du pipeline. Le rapport ne cite aucune source.

La Russie a déclaré que ce serait une affaire d'avocats si l'Allemagne prenait de telles mesures.

Le géant gazier russe Gazprom a achevé le gazoduc Nord Stream 2, qui a été conçu pour doubler le flux de gaz russe directement vers l'Allemagne, à la fin de l'année dernière, mais il n'a pas encore été utilisé. Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé qu'il ne serait pas mis en service après la rupture des relations avec Moscou, avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les flux de gaz naturel en provenance de Russie diminuent depuis des semaines et l'Allemagne, consciente du risque de pénurie d'énergie préjudiciable à l'économie, cherche des lieux d'atterrissage d'urgence pour le gaz naturel liquéfié acheté sur le marché spot mondial.

L'Allemagne a affrété quatre transporteurs spécialisés, appelés FSRU, pour regazéifier le GNL en mer et l'injecter dans les réseaux de pipelines terrestres.

Un site de débarquement en mer Baltique, qui viendrait s'ajouter à ceux de Wilhelmshaven et Brunsbuettel en mer du Nord, permettrait d'accroître la capacité.

L'est et le sud de l'Allemagne sont particulièrement dépendants du gaz russe par gazoduc et bénéficieraient de cette diversification, selon le Spiegel.

Les pipelines terrestres qui auraient transporté le gaz de Nord Stream 2 pourraient être réutilisés.