L'Allemagne n'abandonne pas Gazprom Germania, et assure le maintien de ses activités

Le régulateur allemand du réseau énergétique a déclaré vendredi qu'il assurerait la poursuite des activités de Gazprom Germania, une entreprise de trading, de stockage et de transport abandonnée par le russe Gazprom, et a appelé les opérateurs du marché à ne pas couper les liens. Avec des actifs et des filiales en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Suisse, en Belgique, en République tchèque et en dehors de l'Europe, les activités de l'entreprise sont essentielles pour le marché européen du gaz et son approvisionnement à l'industrie et aux ménages.

"La Bundesnetzagentur veillera à ce que tous les paiements de Gazprom Germania GmbH ne puissent être effectués que pour maintenir les opérations commerciales et empêchera ainsi une sortie incontrôlée de fonds", a déclaré le régulateur allemand dans une lettre adressée aux opérateurs liés à Gazprom Germania et vue par Reuters. Des porte-parole de l'autorité ont confirmé que la lettre avait été publiée. "Elle veillera également à ce que l'entreprise puisse, et veuille, s'acquitter de ses obligations de paiement pour poursuivre ses activités commerciales", ajoute la lettre.

Gazprom Germania a été placée sous le contrôle de l'autorité de régulation le 4 avril, le ministère de l'économie ayant cherché à éviter une éventuelle acquisition par JSC Palmary et Gazprom Export Business Services LLC, deux sociétés russes, avait alors déclaré le ministère de l'économie. Les acquisitions d'infrastructures critiques par des opérateurs extérieurs à l'UE sont interdites par la législation allemande sur le commerce extérieur, sauf si des examens l'autorisent.

Ses activités, basées sur la production de gaz russe, englobent l'approvisionnement des grossistes et des détaillants, le stockage et le transport par gazoduc, couvrant ainsi l'ensemble de la chaîne de valeur du gaz. Ses activités comprennent la plus grande installation de stockage de gaz d'Allemagne, située à Rehden en Basse-Saxe, d'une capacité de 4 milliards de mètres cubes.

Dans sa lettre adressée aux banques, aux partenaires commerciaux, aux prestataires de services et aux clients, le régulateur a déclaré que la société devait s'approvisionner en gaz et avoir les moyens de le payer, afin d'éviter l'insolvabilité. "Les conséquences (d'une insolvabilité) pour le système d'approvisionnement en énergie, non seulement en Allemagne mais aussi en Europe, seraient graves", a-t-il déclaré.

Les sociétés de négoce pourraient s'effondrer, le transport serait perturbé et les cavernes de stockage souterrain resteraient non remplies, a-t-elle ajouté. La décision prise le 4 avril par l'autorité signifie qu'elle peut révoquer des cadres, embaucher du personnel et diriger la gestion, tout en se protégeant contre une fuite de fonds.