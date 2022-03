L'Europe aurait du mal à remplir ses stocks de gaz sans les approvisionnements russes

La Russie fournit généralement à l'Europe environ 40 % de son gaz, mais la possibilité d'une rupture d'approvisionnement depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou s'est accrue la semaine dernière, les pays du G7 ayant rejeté une demande de paiement en roubles.

Selon la Commission européenne, le gaz stocké représente généralement environ un quart du gaz utilisé en Europe pendant les mois d'hiver, où il constitue un important combustible de chauffage.

Dans le but de renforcer les approvisionnements pour l'hiver prochain, elle a proposé une législation obligeant les opérateurs de stockage de gaz à remplir les sites à au moins 80 % de leur capacité d'ici le 1er novembre.

Mais avec des magasins actuellement remplis à seulement un quart environ, et en dessous de la moyenne sur cinq ans pour cette période de l'année, qui est d'un peu moins de 34 %, la tâche semble incroyablement difficile à réaliser sans approvisionnement russe.

Titre : Stockage de gaz Europe,

"L'objectif de 80 % d'ici le 1er novembre est réalisable tant qu'au moins une partie du gaz russe continue à circuler", a déclaré Jack Sharples, chargé de recherche à l'Oxford Institute of Energy Studies. "Mais je pense qu'en termes de réalisation sans le gaz russe, c'est tout simplement irréalisable."

L'Allemagne, le plus grand consommateur de gaz d'Europe qui dépend de la Russie pour environ la moitié de ses besoins, a fixé un objectif de 90 % d'ici novembre. Ses stocks de gaz sont actuellement remplis à 26 %.

Titre : Sites de stockage de gaz de l'UE,

Mais dans un geste sans précédent, le pays a également déclenché mercredi un plan d'urgence qui pourrait voir le gouvernement rationner le pouvoir si l'approvisionnement en gaz russe est perturbé ou interrompu.

La Commission européenne a déclaré que les urgences immédiates en matière d'approvisionnement seraient prioritaires par rapport au remplissage des sites de stockage, les objectifs n'étant pas applicables si elle déclare une urgence en matière d'approvisionnement en gaz à l'échelle européenne ou régionale - ce qu'elle peut faire si au moins deux pays ont déjà publié leurs propres déclarations.

"Si les flux russes s'arrêtent demain et ne redémarrent pas avant l'hiver prochain ou pendant toute l'année ou plus, alors le stockage ne pourra pas se remplir au niveau de 80 %", a déclaré Kateryna Filippenko, analyste principale, approvisionnement mondial en gaz chez Wood Mackenzie.

"Le plus probable dans l'UE est que le stockage finira quelque part légèrement au-dessus de la moitié, peut-être autour de 54 %."

Selon Mme Filippenko, cela pourrait poser des problèmes à l'industrie, car l'Europe chercherait à protéger les consommateurs vulnérables en réduisant la consommation de gaz industriel, potentiellement d'un cinquième.

Le plan de stockage est encore compliqué par le contrôle de la compagnie gazière publique russe Gazprom sur plusieurs sites de stockage du nord-ouest de l'Europe, où les stocks sont au plus bas depuis au moins 5 ans.

Titre : Gazprom contrôle les niveaux de stock de gaz en Europe du Nord-Ouest,

En Allemagne, un tiers du stockage de gaz appartient à Gazprom.

"Nous pensons qu'il est peu probable que Gazprom essaie de remplir entièrement ces sites étant donné la baisse progressive de la demande contractuelle pour l'approvisionnement russe et le peu d'appétit de Gazprom pour vendre sur le marché spot", a déclaré Leon Izbicki, associé, Gaz naturel européen chez Energy Aspects.

Si elle est confrontée à un risque de pénurie, la loi allemande permet à Trading Hub Europe (THE), une plate-forme du marché du gaz supervisée par le régulateur de l'énergie du pays, d'utiliser les installations de stockage qui sont vides ou en dessous des niveaux de remplissage stipulés pour stocker ses propres achats.

"Les gestionnaires de marché tels que THE sont susceptibles de prendre cet espace selon le principe 'use it or lose it'... et de remplir cette capacité", a déclaré M. Izbicki

. La Commission européenne a également proposé qu'à partir de 2023, tous les sites de stockage de gaz soient remplis à 90 % au 1er novembre.

L'UE vise à réduire de deux tiers sa dépendance au gaz russe cette année et à mettre fin à toutes les importations de combustibles fossiles russes d'ici 2027.