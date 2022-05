L'UE interdit le pétrole russe ; Zelenskiy qualifie la situation du Donbas d'"extrêmement difficile".

M. Michel a déclaré sur Twitter que l'interdiction couvrirait immédiatement plus des deux tiers des importations de pétrole en provenance de Russie, "coupant ainsi une énorme source de financement de sa machine de guerre".

Les dirigeants de l'UE, réunis à Bruxelles, ont également convenu de couper la plus grande banque russe, Sberbank, du système SWIFT et d'interdire trois autres radiodiffuseurs publics russes, a ajouté M. Michel.

Peu avant l'annonce, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que la situation restait "extrêmement difficile" dans la région de Donbas, où la Russie concentre son effort militaire après avoir échoué à prendre la capitale ukrainienne, Kiev, en mars.

M. Zelenskiy avait qualifié l'UE de trop douce envers Moscou lorsqu'il est apparu que les dirigeants ne parviendraient pas à un accord sur l'interdiction du pétrole.

Plus tôt, à Washington, le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis n'enverraient pas à l'Ukraine de systèmes de fusées pouvant atteindre la Russie, une décision que le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a qualifiée de "rationnelle".

La Russie cherche à s'emparer de la totalité de la région de Donbas, composée de Louhansk et de Donetsk, une autre province que Moscou revendique au nom de proxies séparatistes.

La capture de Sievierodonetsk et de sa ville jumelle Lysychansk, sur la rive opposée du fleuve Siverskyi Donets, donnerait à Moscou le contrôle effectif de Louhansk et permettrait au Kremlin de déclarer une certaine forme de victoire après plus de trois mois de mort et de destruction en Ukraine.

Mais en se concentrant sur une bataille pour une seule petite ville, la Russie pourrait laisser d'autres territoires ouverts aux contre-attaques ukrainiennes.

Dans son discours du soir, M. Zelenskiy a déclaré que la situation à Donbas "reste extrêmement difficile" et que l'armée russe "essaie de rassembler une force supérieure pour mettre de plus en plus de pression sur nos défenseurs."

"L'armée russe y a maintenant rassemblé la puissance de combat maximale", a-t-il déclaré à propos de Donbas dans son ensemble.

Kiev a déclaré qu'au cours des derniers jours, ses forces ont repoussé les troupes russes vers des positions défensives à Andriyivka, Lozove et Bilohorka, des villages situés sur la rive sud de la rivière Inhulets qui forme la frontière de la province de Kherson, où Moscou tente de consolider son contrôle.

BOMBARDEMENTS RUSSES

Selon M. Zelenskiy, les forces russes ont à nouveau bombardé la ville de Kharkiv lundi, ainsi que la région frontalière de Sumy, qui a été touchée depuis l'intérieur de la Russie.

Les bombardements russes ont réduit une grande partie de Sievierodonetsk en ruines, mais la défense ukrainienne a ralenti la campagne russe plus large à travers la région de Donbas.

Le gouverneur de Louhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré que les troupes russes avaient avancé dans les franges sud-est et nord-est de Sievierodonetsk, mais que les forces ukrainiennes les avaient chassées du village de Toshkivka au sud, ce qui pourrait faire échouer une tentative d'encerclement de la zone.

"Ils utilisent les mêmes tactiques encore et encore. Ils tirent des obus pendant plusieurs heures - pendant trois, quatre, cinq heures - d'affilée, puis ils attaquent", a-t-il déclaré. "Ceux qui attaquent meurent. Puis les bombardements et les attaques suivent à nouveau, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils percent quelque part."

Avec la hausse des températures, il y avait une "terrible odeur de mort" à la périphérie de Sievierodonetsk, a déclaré Gaidai.

Un journaliste français, Frédéric Leclerc-Imhoff, de la chaîne de télévision BFM, a été tué lundi près de Sievierodonetsk lorsqu'un bombardement a touché le véhicule dans lequel il se trouvait lors d'une évacuation de civils. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui était en visite en Ukraine, a exigé une enquête.

Selon le Kremlin, le président russe Vladimir Poutine, lors d'entretiens avec le président turc Tayyip Erdogan, a déclaré que la Russie était prête à faciliter l'exportation sans entrave de céréales depuis les ports ukrainiens en coordination avec la Turquie.

Les dirigeants occidentaux ont critiqué la Russie pour avoir bloqué les ports ukrainiens, ce qui a fait grimper en flèche les prix des céréales et d'autres produits de base. Les Nations Unies ont déclaré qu'une crise alimentaire mondiale s'aggravait et ont tenté de négocier un accord pour débloquer les exportations de céréales de l'Ukraine.

"L'accent a été mis sur la garantie d'une navigation sûre dans les mers Noire et d'Azov et sur l'élimination de la menace des mines dans leurs eaux", a déclaré le Kremlin au sujet de l'appel de Poutine avec Erdogan.

Poutine a déclaré que si les sanctions étaient levées, la Russie pourrait exporter des volumes importants d'engrais et de produits agricoles.

Zelenskiy a également parlé avec Erdogan et a déclaré qu'ils ont discuté de la sécurité alimentaire et de la coopération en matière de défense, "et, bien sûr, de la manière d'accélérer la fin de cette guerre."

LA HONGRIE BLOQUE L'EMBARGO PÉTROLIER DE L'UE

Les efforts visant à convenir d'un embargo pétrolier européen ont été bloqués par le refus de la Hongrie d'accepter une interdiction des importations russes qu'elle reçoit par l'énorme oléoduc "Amitié" de l'ère soviétique qui traverse l'Ukraine.

M. Zelenskiy avait mis en doute le manque de détermination de l'UE.

"Pourquoi êtes-vous dépendants de la Russie [...] Pourquoi la Russie peut-elle encore gagner près d'un milliard d'euros par jour en vendant de l'énergie ?" avait-il déclaré dans une allocution aux dirigeants de l'UE.

Aux Pays-Bas, GasTerra, qui achète et négocie du gaz pour le compte du gouvernement néerlandais, a déclaré qu'il ne recevrait plus de gaz de la société russe Gazprom à partir de mardi.