L'UE ne parvient pas à se mettre d'accord sur l'interdiction du pétrole russe malgré l'attaque de la banlieue de Sievierodonetsk

Mais alors même que l'assaut russe faisait rage, les dirigeants européens ont clairement indiqué qu'ils ne parviendraient pas à s'entendre sur une interdiction des importations de pétrole russe lors d'un sommet à Bruxelles, ce qui a suscité des critiques rapides de la part du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, qui a déclaré qu'ils étaient trop indulgents envers Moscou.

Les bombardements russes ont réduit une grande partie de Sievierodonetsk en ruines, mais la défense ukrainienne a ralenti la campagne russe plus large à travers la région de Donbas.

Le gouverneur de la région de Luhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré que les troupes russes avaient avancé dans les franges sud-est et nord-est de Sievierodonetsk.

"Ils utilisent les mêmes tactiques encore et encore. Ils tirent des obus pendant plusieurs heures - pendant trois, quatre, cinq heures - d'affilée, puis ils attaquent", a déclaré Gaidai. "Ceux qui attaquent meurent. Puis les bombardements et les attaques suivent à nouveau, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils percent quelque part."

Il a ajouté qu'avec la hausse des températures, il y avait une "terrible odeur de mort" à la périphérie de la ville.

Mais les forces ukrainiennes ont chassé les Russes du village de Toshkivka au sud, a-t-il dit, ce qui pourrait contrecarrer la poussée de Moscou pour encercler la région.

Alors que la lutte sur le champ de bataille se poursuit, les pays de l'UE réunis à Bruxelles pour discuter de nouvelles sanctions n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une interdiction des importations de pétrole russe, malgré des marchandages de dernière minute avant le sommet de deux jours.

L'UE a déployé cinq trains de sanctions contre la Russie depuis que ses troupes ont envahi l'Ukraine le 24 février, mais un accord sur les sanctions pétrolières s'est avéré insaisissable car de nombreux pays dépendent du brut russe.

"Il n'y a pas du tout de compromis pour le moment", a déclaré le Premier ministre hongrois Viktor Orban, dont le pays a été le principal artisan d'un accord.

Le président russe Vladimir Poutine, quant à lui, a déclaré que Moscou était prêt à faciliter les exportations de céréales depuis les ports ukrainiens - une possibilité qui pourrait atténuer une crise alimentaire alors que la guerre et la tentative de l'Occident d'isoler la Russie ont fait monter en flèche le prix des céréales et d'autres produits de base.

PRIORITÉ

Après avoir échoué à prendre la capitale ukrainienne, Kiev, en mars, la Russie a déclaré que la priorité de son "opération militaire spéciale" était désormais de s'emparer de toute la région de Donbas, composée de deux provinces, Louhansk et Donetsk, que Moscou revendique au nom des proxies séparatistes.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré dimanche que la "libération" du Donbas était une "priorité inconditionnelle".

La capture de Sievierodonetsk et de sa ville jumelle Lysychansk, sur la rive opposée du fleuve Siverskyi Donets, donnerait à la Russie le contrôle effectif de Louhansk et permettrait au Kremlin de déclarer une certaine forme de victoire après plus de trois mois de mort et de destruction.

Mais en concentrant ses efforts sur une bataille pour une seule petite ville, la Russie pourrait laisser d'autres territoires ouverts aux contre-attaques ukrainiennes.

Kiev affirme que ses forces ont repoussé les troupes russes ces derniers jours vers des positions défensives dans trois villages - Andriyivka, Lozove et Bilohorka - tous situés sur la rive sud de la rivière Inhulets qui forme la frontière de la province de Kherson, où Moscou tente de consolider son contrôle.

Un journaliste français, Frédéric Leclerc-Imhoff de la chaîne de télévision BFM, a été tué lundi près de Sievierodonetsk lorsqu'un bombardement a touché le véhicule dans lequel il se trouvait lors d'une évacuation de civils. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui était en visite en Ukraine à ce moment-là, a exigé une enquête.

PAYER DE LEUR VIE

À Bruxelles, le Premier ministre estonien Kaja Kallas a déclaré qu'il était plus réaliste d'espérer un accord sur un embargo pétrolier dans quelques semaines, si possible lors du prochain sommet de l'UE les 23 et 24 juin.

Un projet de texte vu par Reuters - qui peut encore être révisé - confirmerait qu'un sixième paquet de sanctions comprendra une interdiction des importations de pétrole par voie maritime, le pétrole fourni par oléoduc aux pays enclavés que sont la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque devant être sanctionné ultérieurement.

Toutefois, les dirigeants chargeront les diplomates et les ministres de se mettre d'accord sur la manière dont cela fonctionnerait, notamment en garantissant une concurrence équitable entre ceux qui reçoivent encore du pétrole russe et ceux qui en sont coupés.

Certains ont dénoncé le manque de mouvement.

"Nous oublions la vue d'ensemble", a déclaré le Premier ministre letton Krisjanis Karins. "Il ne s'agit que d'argent. Les Ukrainiens paient de leur vie."

"Nous pouvons et nous devons les soutenir, ne serait-ce que par intérêt personnel, car ce n'est que lorsque la Russie sera vaincue que nous pourrons nous sentir en sécurité en Europe."

Zelenskiy a remis en question le manque de détermination de l'UE. "Pourquoi êtes-vous dépendants de la Russie, de leur pression, et non l'inverse ? La Russie doit être dépendante de vous. Pourquoi la Russie peut-elle encore gagner près d'un milliard d'euros par jour en vendant de l'énergie ?" a-t-il déclaré dans un discours aux dirigeants de l'UE.

"Pourquoi les banques terroristes travaillent-elles encore avec l'Europe et le système financier mondial ? Des questions sérieuses."

Avant le sommet, le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, a exprimé la crainte que l'unité de l'UE ne "commence à s'effriter".

Les mesures prises par l'UE ont été bloquées par le refus de la Hongrie d'accepter une interdiction des importations de pétrole russe, qu'elle reçoit par l'énorme oléoduc "Amitié" de l'ère soviétique qui traverse l'Ukraine.

Il y a un large accord sur le reste du paquet, y compris le retrait de la plus grande banque russe, Sberbank, du système de messagerie SWIFT, l'interdiction des radiodiffuseurs russes dans l'UE et l'ajout de personnes à une liste dont les avoirs sont gelés.

Aux Pays-Bas, GasTerra, qui achète et négocie du gaz pour le compte du gouvernement néerlandais, a déclaré qu'il ne recevrait plus de gaz de la société russe Gazprom à partir de mardi, après avoir refusé d'accéder aux demandes de Moscou de paiement en roubles.

GRAIN

Les dirigeants occidentaux ont accusé la Russie de tenir le monde en otage en bloquant les ports ukrainiens, et les Nations unies, qui affirment que la crise alimentaire mondiale s'aggrave, tentent de négocier un accord pour débloquer les exportations de céréales de l'Ukraine.

Lors de ses entretiens avec le président turc Tayyip Erdogan, M. Poutine a déclaré que la Russie était prête à faciliter l'exportation sans entrave de céréales depuis les ports ukrainiens en coordination avec la Turquie, a indiqué le Kremlin.

"L'accent a été mis sur la garantie d'une navigation sûre dans les mers Noire et d'Azov et sur l'élimination de la menace des mines dans leurs eaux", a déclaré le Kremlin au sujet de l'appel de Poutine avec Erdogan.

Poutine a également déclaré que si les sanctions étaient levées, la Russie pourrait exporter des volumes importants d'engrais et de produits agricoles.

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que c'était l'invasion de la Russie qui avait provoqué la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie dans le monde, et non les sanctions occidentales.

"Cela a imposé des souffrances à des centaines de millions de personnes dans le monde", a-t-il déclaré dans une interview à la radio espagnole Cope.