L'UE va mettre fin à 90% aux importations de pétrole russe

31 mai (Reuters) - Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne sont convenus lundi d'interdire immédiatement plus des deux tiers des importations de pétrole russe et de mettre fin à celles-ci à 90% d'ici la fin de l'année, une mesure destinée à assécher les sources de financement de la "machine de guerre" de Moscou.

Cette décision, annoncée via Twitter par le président du Conseil européen Charles Michel, intervient alors que les forces russes mènent une offensive contre Sievierodonetsk, la dernière ville encore contrôlée par Kyiv dans la région de Louhansk dans l'est de l'Ukraine.

Le nouveau train de sanctions de l'UE comprend aussi l'exclusion du réseau Swift de la principale banque russe, Sberbank, l'interdiction d'émettre dans le bloc communautaire pour trois chaînes publiques russes supplémentaires, ainsi que des mesures contre des individus jugés responsables de crimes de guerre en Ukraine, a indiqué Charles Michel.

S'exprimant sur Twitter, le président français Emmanuel Macron a souligné l'unité des Vingt-Sept et leur solidarité à l'égard du peuple ukrainien.

"La Russie fait le choix de poursuivre sa guerre en Ukraine. En Européens, unis et solidaires du peuple ukrainien, nous prenons ce soir de nouvelles sanctions. Nous avons décidé de mettre fin aux importations de pétrole russe à 90% d’ici fin 2022", a-t-il dit.

(Rédaction de Reuters; version française Jean Terzian)