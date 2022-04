La France va présider une réunion en urgence de l'UE sur le gaz russe

PARIS, 27 avril (Reuters) - Une session extraordinaire du Conseil des ministres européens en charge de l'énergie sera organisée lundi, a annoncé jeudi la ministre française de la Transition écologique, Barbara Pompili.

"À la suite de l'arrêt des livraisons de gaz russe à la Pologne et à la Bulgarie, les Européens restent unis et solidaires", a-t-elle écrit sur Twitter.

"Je réunirai lundi après-midi mes homologues pour une session extraordinaire du Conseil des ministres en charge de l'énergie", a indiqué la ministre.

Le géant russe de l'énergie Gazprom a interrompu mercredi ses livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie, la réaction la plus forte à ce jour de la Russie aux sanctions européennes à son encontre en raison de son offensive militaire en Ukraine. (Sudip Kar-Gupra et Nicolas Delame, édité par Jean Terzian)