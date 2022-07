La Hongrie est en pourparlers avec la Russie pour acheter plus de gaz

M. Lavrov s'exprimait lors d'une visite à Moscou du ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto.

La Hongrie, membre de l'Union européenne, entretient ce qu'elle appelle des relations pragmatiques avec Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, créant ainsi des tensions avec certains alliés de l'UE désireux d'adopter une ligne plus dure. La Hongrie, qui dépend à 85 % du gaz russe, s'oppose fermement à l'idée de toute sanction de l'UE sur les importations de gaz russe.

M. Szijjarto a déclaré lors d'une conférence de presse que, pour garantir la sécurité des approvisionnements, la Hongrie avait besoin de 700 millions de mètres cubes de gaz supplémentaires en plus de l'accord d'approvisionnement à long terme existant avec la Russie.

"En regardant la situation actuelle du marché, qu'on le veuille ou non ... sans les sources russes, il ne serait pas possible d'acheter 700 millions de mètres cubes de gaz supplémentaires", a déclaré Szijjarto, ajoutant que des discussions étaient en cours avec la Russie au sujet des achats supplémentaires.

M. Lavrov a déclaré lors de la conférence de presse que la Russie examinerait la demande hongroise d'augmenter les achats de gaz.

M. Szijjarto a déclaré que les stocks de gaz de la Hongrie avaient été remplis à un niveau qui couvre un peu plus de 27 % des besoins de consommation annuels du pays.

"Mon objectif est de conclure les pourparlers dès que possible", a-t-il ajouté, réaffirmant que la Hongrie souhaitait un cessez-le-feu et des pourparlers de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Szijjarto s'est également entretenu avec le vice-premier ministre russe Alexandre Novak et Denis Manturov, vice-premier ministre et ministre de l'industrie et du commerce de la Russie, a indiqué le gouvernement russe dans un communiqué.

"Aujourd'hui, la situation politique est plutôt compliquée, mais nous apprécions la position du gouvernement hongrois, qui défend constamment ses intérêts nationaux. Nous sommes déterminés à développer davantage nos relations, notamment dans le secteur de l'énergie", a déclaré M. Novak à M. Szijjarto, selon le communiqué.

Dans le cadre d'un accord de 15 ans avec le géant énergétique russe Gazprom, signé l'année dernière, la Hongrie reçoit 3,5 milliards de mètres cubes (bcm) de gaz par an via la Bulgarie et la Serbie, et 1 bcm supplémentaire via un gazoduc en provenance d'Autriche.

Szijjarto a déclaré lundi que la Hongrie était en pourparlers avec la Russie pour rediriger toutes ses expéditions de gaz dans le cadre de l'accord d'approvisionnement à long terme vers le gazoduc Turkstream qui achemine le gaz vers la Hongrie via la Serbie. Les ministres n'ont pas mentionné ce sujet lors de la conférence de presse de jeudi.