La Russie attaque le terrain vague de Sievierodonetsk, étend les coupures de gaz à l'Europe

Les deux parties ont déclaré que les forces russes contrôlaient désormais entre un tiers et la moitié de la ville. Les mandataires séparatistes de la Russie ont reconnu que la prise de la ville prenait plus de temps que prévu, malgré l'un des plus grands assauts terrestres de la guerre.

La Russie, en réponse aux sanctions occidentales après son invasion de l'Ukraine le 24 février, a élargi ses coupures de gaz à l'Europe mardi. Gazprom a déclaré qu'elle couperait les livraisons à plusieurs pays "inamicaux" qui ont refusé d'accepter le système de paiement de Moscou en roubles pour le gaz...

Les dirigeants de l'UE ont décidé cette nuit de réduire les importations de pétrole russe de 90 % d'ici la fin de l'année, ce qui constitue la réponse la plus sévère du bloc à ce jour. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a salué cette décision, mais a critiqué ce qu'il a appelé un retard "inacceptable".

"Lorsque plus de 50 jours se sont écoulés entre le cinquième et le sixième paquet de sanctions, la situation n'est pas acceptable pour nous", a déclaré M. Zelenskiy, s'exprimant aux côtés du président slovaque Zuzana Caputova à Kiev.

Les analystes militaires occidentaux affirment que Moscou a drainé les effectifs et la puissance de feu des autres parties du front pour se concentrer sur Sievierodonetsk, espérant qu'une offensive massive permettra d'atteindre l'un de ses objectifs déclarés, à savoir sécuriser la province voisine de Louhansk pour les proxies séparatistes.

"Nous pouvons déjà dire qu'un tiers de Sievierodonetsk est déjà sous notre contrôle", a déclaré l'agence de presse étatique russe TASS, citant Leonid Pasechnik, le chef de la République populaire de Louhansk, pro-Moscou.

Les combats font rage dans la ville, mais les forces russes n'avancent pas aussi rapidement qu'on aurait pu l'espérer, a-t-il déclaré, affirmant que les forces pro-Moscou voulaient "maintenir l'infrastructure de la ville" et se déplaçaient lentement en raison de la prudence autour des usines chimiques.

Une frappe aérienne russe a touché un réservoir d'acide nitrique, a déclaré mardi le gouverneur de Luhansk, Serhiy Gaidai. Dans un message sur l'application Telegram, il a exhorté les résidents locaux à ne pas quitter les abris anti-bombes en raison du risque posé par les fumées toxiques.

Dans sa note d'information du soir sur Facebook, le commandement militaire ukrainien a déclaré que les forces russes "tentaient de prendre le contrôle total de Sievierodonetsk" et d'encercler les unités ukrainiennes qui y combattent.

"Malheureusement ... la ville a été divisée en deux. Mais en même temps, la ville se défend toujours. Elle est toujours ukrainienne", a déclaré le chef de l'administration de la ville, Oleksandr Stryuk, en conseillant aux personnes encore coincées à l'intérieur de rester dans les caves.

L'Ukraine affirme que la Russie a détruit toutes les infrastructures essentielles de la ville par des bombardements incessants, suivis de vagues successives d'assauts terrestres massifs faisant de très nombreuses victimes.

Des milliers d'habitants restent pris au piège. Les forces russes progressent vers le centre de la ville, mais lentement, a déclaré le gouverneur régional Gaidai.

Gaidai a déclaré qu'il ne semblait pas y avoir de risque que les forces ukrainiennes soient encerclées, bien qu'elles puissent finalement être contraintes de se retirer à travers la rivière Siverskyi Donets vers Lysychansk, la ville jumelle sur la rive opposée.

Stryuk, chef de l'administration de la ville, a déclaré que l'évacuation des civils n'était plus possible.

Jan Egeland, secrétaire général de l'agence humanitaire Norwegian Refugee Council, qui a longtemps opéré à partir de Sievierodonetsk, s'est dit "horrifié" par sa destruction.

"Nous craignons que jusqu'à 12 000 civils restent pris dans les tirs croisés dans la ville, sans accès suffisant à l'eau, à la nourriture, aux médicaments ou à l'électricité", a-t-il déclaré. "Les bombardements quasi-constants obligent les civils à se réfugier dans des abris anti-bombes et des sous-sols, avec seulement quelques précieuses opportunités pour ceux qui tentent de s'échapper."

Ailleurs sur le champ de bataille, peu de rapports font état de changements majeurs. Dans l'est, l'Ukraine affirme que Moscou tente d'attaquer d'autres zones le long du front principal, se regroupant pour faire pression vers la ville de Sloviansk. Au sud, l'Ukraine a affirmé ces derniers jours avoir repoussé les forces russes jusqu'à la frontière de la province de Kherson, tenue par les Russes.

INTERDICTION DU PÉTROLE

Après avoir échoué à prendre Kiev et avoir été chassé du nord de l'Ukraine, une victoire à Sievierodonetsk et de l'autre côté de la rivière à Lysychansk apporterait le contrôle total de Luhansk, l'une des deux provinces orientales que Moscou revendique au nom de proxies séparatistes.

"(Le président Vladimir) Poutine lance maintenant des hommes et des munitions" sur Sievierodonetsk, "comme si le fait de la prendre allait faire gagner la guerre au Kremlin. Il a tort", a écrit cette semaine le groupe de réflexion Institute for the Study of War, basé à Washington.

L'UE a déclaré qu'elle allait interdire les importations de pétrole russe par voie maritime. Les responsables ont déclaré que cela mettrait fin à deux tiers des exportations de pétrole russe vers l'Europe dans un premier temps, puis à 90 % d'ici la fin de l'année, l'Allemagne et la Pologne supprimant également progressivement les importations par oléoduc.

Mais la Hongrie, qui dépend du pétrole russe via un énorme oléoduc de l'ère soviétique, a obtenu une exemption.

Poutine a lancé son "opération spéciale" en février pour désarmer et "dénazifier" l'Ukraine. L'Ukraine et ses alliés occidentaux considèrent qu'il s'agit d'un prétexte sans fondement pour une guerre visant à s'emparer de territoires.

L'Ukraine accuse Moscou de crimes de guerre à grande échelle, de raser des villes et de tuer et violer des civils. La Russie nie ces accusations.

Dans le deuxième procès pour crimes de guerre à se tenir en Ukraine, deux soldats russes ont été emprisonnés mardi pour 11 ans et demi après avoir plaidé coupable d'avoir bombardé des cibles civiles. Le procureur général d'Ukraine a déclaré que Kiev a identifié plus de 600 suspects russes de crimes de guerre et a commencé à en poursuivre environ 80.