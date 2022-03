Les investisseurs particuliers européens misent gros sur les échanges liés à la guerre en Ukraine

Alors que Moscou a fermé son marché boursier, les échanges se sont poursuivis ailleurs à Londres et en Europe, notamment sur des plateformes exposées aux particuliers comme Lang & Schwarz (L&S) et Tradegate en Allemagne et eToro.

Les certificats de dépôt du géant gazier russe Gazprom ont été parmi les plus échangés de jeudi à mardi sur L&S et Tradegate, alors que son cours a chuté de près de 80 % au cours des huit dernières séances.

La transaction la plus importante a été celle du groupe de défense Rheinmetall, qui s'est envolée à la perspective d'une forte augmentation des dépenses militaires en Allemagne, première économie d'Europe. Ses actions ont bondi de 50 % au cours des quatre dernières séances, mais sont en baisse de 10 % par rapport au sommet atteint lundi.

Les investisseurs particuliers ont également apprécié cette semaine l'entreprise d'électronique de sécurité Hensoldt, ainsi que les entreprises d'énergie renouvelable qui devraient bénéficier d'un effort mondial pour réduire la dépendance au gaz russe.

La société de courtage social eToro a déclaré que les investisseurs particuliers ont été des acheteurs nets à travers la volatilité accrue observée cette année et cette attitude n'a pas changé de manière significative la semaine dernière lorsque la Russie a envahi l'Ukraine.

"Cela correspond à notre enquête mondiale auprès des investisseurs qui montre que les investisseurs particuliers sont bien diversifiés, à l'aise avec leurs plans d'investissement et ne changent pas malgré les risques plus élevés", a déclaré Ben Laidler, stratège du marché mondial d'eToro.

L'action Gazprom a connu une augmentation de 2 201 % des positions ouvertes moyennes de jeudi à lundi sur eToro par rapport aux 12 mois précédents, alors même que la maison de courtage a mis en garde contre des échanges intermittents et des perturbations du marché sur les actions russes et d'autres titres.

"Je viens d'acheter. Il ne peut pas baisser pour toujours, n'est-ce pas ?", a déclaré l'utilisateur d'eToro @gekooo de Finlande, en référence à une transaction qu'il a effectuée sur les actions de Gazprom.

Gazprom est désormais la 140e action la plus détenue sur eToro, contre la 185e il y a un mois.

De même, les positions ouvertes sur Rheinmetall ont grimpé de 3 519 % sur la même période, tandis que celles sur les fabricants d'éoliennes Nordex et Vestas Wind ont bondi de 167 % et 108 % respectivement.