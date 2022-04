Les pays de l'UE se lancent dans une chasse aux stocks mondiaux de charbon alors que l'interdiction russe se profile à l'horizon

La Commission européenne a proposé mardi de nouvelles sanctions contre Moscou en raison de son invasion de l'Ukraine, notamment l'interdiction d'acheter du charbon russe et l'interdiction aux navires russes d'entrer dans les ports de l'UE.

Ces nouvelles restrictions interviennent dans un contexte d'incertitude quant aux futures livraisons de gaz de la Russie à l'UE dans le courant du mois, après que le Kremlin a exigé que les acheteurs commencent à payer le géant gazier russe Gazprom en roubles.

En mars, les pays européens ont importé un total de 7,1 millions de tonnes de charbon thermique, utilisé pour la production d'électricité et de chaleur, soit une augmentation de 40,5 % en glissement annuel et le niveau le plus élevé depuis mars 2019, selon une analyse du courtier maritime Braemar ACM, basée sur les données de suivi des navires.

"Malgré le fait que les expéditions de charbon russe vers l'Europe en mars se maintiennent toujours aux niveaux d'avant-guerre, l'altération attendue des flux de charbon vers l'Europe a commencé à se manifester", a déclaré Mark Nugent, analyste des vracs secs chez Braemar.

"Les expéditions en provenance de Colombie et des États-Unis ont été fortes en réponse au conflit, les fournisseurs de l'Atlantique offrant l'alternative la plus rentable pour les utilisateurs finaux européens."

L'UE dépend de la Russie pour environ 45 % de ses importations de charbon, 45 % de ses importations de gaz et environ 25 % de ses importations de pétrole, selon le site Web de la Commission européenne.

Les données de Braemar ont montré que 3,5 millions de tonnes de charbon thermique russe ont été importées dans l'UE en mars, le total mensuel le plus élevé depuis octobre 2020.

Sur une base hebdomadaire, la période du 28 mars au 1er avril a connu les niveaux les plus élevés d'importations de charbon thermique russe depuis le début de l'invasion du 24 février, avec 887 000 tonnes de charbon thermique russe importées dans l'UE, selon Braemar.

Le groupe allemand d'importateurs de charbon VDKi a déclaré mercredi que le pays devrait être en mesure de trouver des alternatives aux importations de charbon russe d'ici la saison hivernale de forte demande, mais qu'il y aura des problèmes techniques et une augmentation des coûts.

Les importations de charbon thermique en provenance de Colombie ont atteint 1,3 million de tonnes en mars, soit une hausse de 47,3 % en glissement annuel, selon les données de Braemar.

Les importations en provenance des États-Unis ont totalisé 809 000 tonnes en mars, en hausse de 30,3 % en glissement annuel et à leur plus haut niveau depuis octobre 2019.

Les importations en provenance d'Afrique du Sud ont également repris avec 287 000 tonnes arrivées en mars contre aucune expédition en mars l'année dernière.

L'Australie a également trouvé un regain d'intérêt d'achat de la part de l'Europe, avec des importations de charbon thermique totalisant 537 000 tonnes au premier trimestre de cette année, contre aucune expédition sur la même période en 2021, a indiqué Braemar.

Mais l'Indonésie et l'Australie, parmi les principaux exportateurs de charbon au monde, ont atteint leurs limites de production et ne sont pas susceptibles de répondre à la demande de l'Europe pour des approvisionnements supplémentaires si l'Union européenne interdit les importations de charbon russe, ont déclaré les dirigeants miniers.

"Il y a une plus grande inquiétude quant aux risques liés au commerce du charbon russe (en raison des sanctions plus larges), donc cela a déjà un impact sur les expéditions", a déclaré une source maritime familière avec le commerce.

Bien qu'il soit toujours plus coûteux de brûler du gaz pour produire de l'électricité que du charbon, le prix du thermique - qui est destiné au chauffage et à la production d'électricité - a atteint des sommets historiques cette année.

Alex-Stuart Grumbar, analyste du vrac sec au sein de la société de conseil en transport maritime MSI, a déclaré que la nécessité pour l'Europe d'importer davantage de charbon provenant de sources plus lointaines serait positive pour les segments de transport maritime plus grands, Panamax et Capesize, sur les routes commerciales du charbon à longue distance.

"La perturbation initiale des schémas commerciaux sera positive pour les marchés du vrac sec, bien qu'en fin de compte, cela poussera les prix mondiaux du charbon à la hausse, incitant la Chine et l'Inde à produire davantage de charbon au niveau national", a déclaré M. Grunbar.