Ukraine-Les exportations de gaz russe vers l'Europe se poursuivent normalement

KIEV/MOSCOU, 27 février (Reuters) - Le transit de gaz russe vers l'Europe via l'Ukraine se poursuit normalement dimanche, ont déclaré l'exploitant ukrainien du gazoduc et le géant gazier russe Gazprom après l'annonce d'une frappe contre une infrastructure gazière près de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine attaquée depuis jeudi par l'armée russe. (Reportage Pavel Polityuk et Vladimir Soldatkin; rédigé par Jean-Stéphane Brosse)