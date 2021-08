Loukoïl conforté au 2e trimestre par la hausse des prix du pétrole

Moscou (awp/afp) - Le numéro deux russe du pétrole, Loukoïl, a affiché vendredi un solide bénéfice net au deuxième trimestre, soutenu par la hausse des prix du pétrole.

Au deuxième trimestre, le groupe privé a enregistré un bénéfice net de 189,8 milliards de roubles (2,17 milliards d'euros), contre une perte nette de 18,7 milliards de roubles sur la même période l'année dernière.

Sur les six premiers mois de l'année, Loukoïl affiche un bénéfice net de 347,2 milliards de roubles, par rapport aux 64,7 milliards de roubles engrangés sur la même période en 2020.

"La croissance des revenus est due à la hausse des prix du pétrole et des produits pétroliers, à l'augmentation de la production et du commerce du pétrole, ainsi qu'aux volumes de raffinage et de vente au détail de produits pétroliers en Russie et à l'étranger", a indiqué Loukoïl dans un communiqué.

"L'influence de ces facteurs a été partiellement compensée par la baisse des volumes de négociation des produits pétroliers", a ajouté le groupe russe.

Loukoïl avait frôlé de justesse les pertes en 2020, sur fond de guerre des prix entre Moscou et Ryad qui avait provoqué un effondrement sans précédent des prix du pétrole, s'ajoutant à la chute de la demande provoquée par la pandémie de Covid-19.

afp/rp