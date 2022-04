L'UE accepte de geler les avoirs du patron de la Sberbank et des filles de Poutine

Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'UE a mis sur une liste noire environ 700 personnes liées au Kremlin ou accusées de soutenir l'invasion, que Moscou appelle une "opération spéciale". Cela n'a cependant pas toujours conduit à un gel rapide des avoirs, en raison d'obstacles juridiques et parfois d'un manque de volonté politique.

Les nouvelles mesures toucheront plus de 200 personnes supplémentaires, pour la plupart originaires des régions séparatistes de Luhansk et Donetsk, ainsi que des hommes d'affaires, des politiciens et des militaires proches du Kremlin.

Dix-huit autres entités ont également été frappées par des gels d'actifs, dont quatre banques, telles que VTB, et des entreprises militaires, doublant presque le nombre d'entreprises frappées par des sanctions depuis le début de la guerre.

Herman Gref, le directeur de la Sberbank, a été ajouté à la liste noire de l'UE, selon le document, dans un geste important sur le plan symbolique. L'UE s'est jusqu'à présent abstenue de sanctionner la banque, qui joue un rôle clé dans les paiements énergétiques.

Les filles de Poutine, Ekaterina Tikhonova et Maria Vorontsova, ont également été sanctionnées pour avoir bénéficié du gouvernement russe, selon le document.

Poutine avait déjà été sanctionné lors d'un premier cycle de mesures restrictives, bien que l'on ne sache pas exactement combien d'actifs, le cas échéant, lui et sa famille détiennent dans l'UE.

Les oligarques fortunés ont généralement recours à des hommes de paille ou à des sociétés écrans et des trusts anonymes pour protéger leurs actifs, ce qui rend très difficile, voire impossible, leur identification par les enquêteurs, en particulier dans les juridictions où les règles sur les bénéficiaires effectifs des sociétés sont laxistes.

Le dirigeant de la compagnie pétrolière Surgutneftegas, Vladimir Bogdanov, le fondateur du géant de l'aluminium Rusal, Oleg Deripaska, le milliardaire Boris Rotenberg, l'actionnaire principal du premier mineur d'or russe, Polyus Said Kerimov, et le chef de la plate-forme de commerce électronique russe Ozon, Alexander Shulgin, ont également été sanctionnés.

Les nouvelles inscriptions font partie du cinquième train de sanctions de l'UE contre la Russie, qui comprend une interdiction des importations de charbon et des restrictions d'entrée dans l'UE pour les navires et camions russes.