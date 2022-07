L'UE ajoute la Sberbank et le baron russe des métaux à la liste des sanctions

Les 48 personnes et neuf entités à ajouter à la liste des sanctions, préparée par le service des affaires étrangères de l'UE, comprennent également un club de motards, des acteurs, des hommes politiques et des membres de la famille d'hommes d'affaires précédemment sanctionnés.

L'ajout de la Sberbank entraînerait le gel de ses actifs à l'Ouest et empêcherait totalement les transactions, à l'exception des opérations financières pour le commerce des denrées alimentaires et des engrais, a déclaré un fonctionnaire de l'UE à Reuters.

Le plus grand créancier de Russie avait déjà été exclu du système de messagerie bancaire SWIFT, ce qui l'empêchait de faire des affaires.

Les transactions pour la liquidation de sa filiale en Europe continueront à être autorisées pendant six mois, selon le fonctionnaire et l'un des documents.

Les règles relatives aux sanctions seront toutefois révisées afin de garantir que les banques russes précédemment ajoutées à la liste puissent utiliser certains fonds gelés pour échanger des denrées alimentaires et des engrais, une mesure destinée à éliminer les obstacles involontaires au commerce alimentaire mondial. [L1N2Z00LX]

Le chef du géant du zinc et du cuivre UMMC, Andrei Kozitsyn, est ajouté à la liste car il est considéré comme "impliqué dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement", selon le document.

Cette mesure, qui devrait être adoptée mercredi, porterait à 1 229 le nombre total de personnes interdites par l'UE en raison de la guerre en Ukraine, et à 110 le nombre de sociétés inscrites sur la liste.

TOP SPY

Parmi les personnes nouvellement sanctionnées figure Sergei Korolev, premier directeur adjoint du service de sécurité russe FSB. Le document indique qu'il "est indiqué comme un remplaçant potentiel" du chef du FSB, Alexander Bortnikov, déjà sous sanctions.

La commissaire russe aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova, est ajoutée à la liste, accusée d'être "l'une des personnes les plus impliquées dans le transport illégal d'enfants ukrainiens vers la Russie et leur adoption par des familles russes".

L'Ukraine a accusé Moscou d'avoir transféré plus de 200 000 enfants en Russie depuis le début du conflit en février. La Russie nie avoir déporté de force des Ukrainiens et affirme avoir accueilli des réfugiés.

Le club de motards russes Night Wolves et ses dirigeants vont être sanctionnés, parmi lesquels Josef Hambalek, président de la section européenne du club, accusé d'avoir entraîné ses membres dans un camp en Slovaquie pour le combat en Ukraine. Il "a des liens étroits avec l'ancien gouvernement slovaque et peut être lié au président russe Vladimir Poutine", indique le document.

Parmi les membres de la famille de personnalités du monde des affaires précédemment sanctionnées ajoutés à la liste figurent Stanislav Chemezov, fils du président du géant de la défense Rostec, et Maya Bolotova, fille de Nikolay Tokarev, le chef de la société énergétique Transneft.

Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, doit être ajouté à la liste, tout comme le premier vice-premier ministre russe, Andrey Belousov, les acteurs Sergei Bezrukov et Vladimir Mashkov, et les chefs des autorités publiques mises en place par la Russie dans les parties occupées de l'Ukraine, notamment les maires de Mariupol et de Kherson.