La Hongrie et l'Autriche ont remis en question la liste noire de l'UE concernant les oligarques russes - sources

Vendredi dernier, l'UE a adopté un nouveau train de sanctions contre la Russie suite à son invasion de l'Ukraine, y compris la mise sur liste noire d'oligarques proches du Kremlin, parmi lesquels Moshe Kantor et German Gref.

La Hongrie et l'Autriche entretenaient des relations relativement cordiales avec la Russie avant l'invasion, et leurs préoccupations quant à l'inscription sur liste noire de Kantor et Gref soulignent la difficulté pour l'UE de présenter un front uni contre la Russie.

Les envoyés de l'Estonie et de la Lituanie ont réussi à convaincre leurs partenaires de ne pas retirer les deux hommes de la liste, ont indiqué les diplomates.

Kantor, un important actionnaire de la société russe d'engrais Akron, est également un philanthrope qui avait dirigé le Congrès juif européen (EJC).

Il a été sanctionné pour avoir des liens étroits avec le président Vladimir Poutine, selon le document de sanctions de l'UE. Kantor, citoyen à la fois de Grande-Bretagne et de Russie, a déjà été sanctionné par Londres et l'EJC a déclaré vendredi qu'il démissionnait de son poste de président.

La Hongrie et l'Autriche avaient toutes deux remis en question la mesure prise à l'encontre de Kantor lors d'une réunion des diplomates de l'UE mercredi dernier, selon des fonctionnaires ayant assisté à la réunion.

L'envoyé hongrois s'était dit surpris de la mise sur liste noire de quelqu'un qu'il décrivait comme un homme hautement décoré, ont-ils ajouté. Kantor a reçu des récompenses de plusieurs États de l'UE, dont l'Autriche, l'Italie et la France.

Les porte-parole du gouvernement hongrois et de sa mission diplomatique à Bruxelles n'avaient pas de commentaire immédiat.

L'envoyé autrichien présent à la réunion de mercredi avait demandé plus d'informations sur les raisons pour lesquelles Kantor avait été inscrit sur la liste, selon les sources.

"L'Autriche ne s'est jamais opposée à une inscription sur la liste et ne le fera bien sûr pas à l'avenir", a déclaré une porte-parole du ministre autrichien des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg.

Les oligarques figurant sur la liste noire font l'objet d'un gel des avoirs et d'une interdiction de voyager dans l'UE, mais tous les pays de l'UE n'ont pas fait état de mesures d'exécution.

Sur les quelque 30 milliards d'euros gelés au profit des oligarques depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Autriche a fait état de quelques centaines de millions d'euros bloqués sur des comptes bancaires liés à des personnes figurant sur la liste noire. La Hongrie n'a jusqu'à présent fait état d'aucune mesure publique.

Lors de la réunion, la Hongrie a également remis en question l'inscription sur la liste de Gref, chef de la Sberbank, le plus grand créancier de Russie.

La Sberbank joue un rôle crucial dans les transactions énergétiques et a jusqu'à présent été exemptée des sanctions de l'UE en raison de la dépendance de l'UE vis-à-vis du gaz et du pétrole russes.