La Sberbank de Russie exécute la première émission d'actifs numériques sur sa plateforme

Données financières RUB USD EUR CA 2022 2 848 Mrd 45 188 M 44 397 M Résultat net 2022 720 Mrd 11 420 M 11 220 M Dette nette 2022 - - - PER 2022 19,6x Rendement 2022 21,5% Capitalisation 2 993 Mrd 47 497 M 46 665 M Capi. / CA 2022 1,05x Capi. / CA 2023 0,96x Nbr Employés 287 866 Flottant 45,0% Tendances analyse technique PJSC SBERBANK Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Dernier Cours de Clôture 133,30 RUB Objectif de cours Moyen 441,00 RUB Ecart / Objectif Moyen 231% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Herman Oskarovich Gref Chief Executive Officer & Member-Supervisory Board Taras Skvortsov Finance Director Anton Germanovich Siluanov Chairman-Supervisory Board Larisa A. Zalomikhina Director-Compliance Department Gennady Georgiyevich Melikian Senior Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) PJSC SBERBANK -54.60% 47 497