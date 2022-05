La Sberbank russe affirme que tout se passe comme d'habitude malgré les nouvelles sanctions de l'UE.

En avril, les États-Unis ont imposé des sanctions à la Sberbank, qui compte plus de 110 clients particuliers et détient un tiers du total des actifs bancaires de la Russie. À l'époque, Sberbank avait également déclaré que les sanctions n'auraient pas d'impact significatif sur ses opérations. "La coupure de SWIFT ne change pas la situation actuelle des règlements internationaux. Les opérations russes ne dépendent pas de SWIFT et seront effectuées par la banque en mode standard", a déclaré la Sberbank mardi.