La banque russe Sberbank développe des solutions de cloud domestique alors que les sanctions entravent les appareils intelligents.

Le créancier d'État, qui est tombé sous le coup des sanctions occidentales imposées en raison des actions de la Russie en Ukraine, a développé ses activités non financières, notamment les services technologiques et de cloud computing, dans le but de lutter contre la tendance à la réduction des marges qui touche l'ensemble du secteur.

Malgré les assurances publiques que les sanctions avaient un effet limité sur ses opérations, la banque a commencé à signaler des problèmes de fonctionnalité des appareils domestiques intelligents, tels que les lampes et les prises, à la mi-avril.

D'autres gadgets, y compris son dispositif de streaming TV et son haut-parleur intelligent avancé, fonctionnent toujours normalement.

Jeudi, SberDevices a imputé les problèmes à l'infrastructure en nuage fournie par un partenaire, qu'elle a ensuite nommé Tuya, une plateforme en nuage chinoise de l'Internet des objets.

"Nous avons créé une solution hybride basée sur la propre plateforme et infrastructure cloud de Tuya", a déclaré un représentant de SberDevices aux journalistes.

"En même temps, nous avons développé une solution autonome et nous continuons maintenant à travailler activement sur une infrastructure complètement indépendante des services étrangers, basée sur notre propre cloud."

Tuya n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La semaine dernière, le ministère russe des Affaires étrangères a reconnu le risque d'action secondaire que pourraient encourir les entreprises chinoises si elles aident la Russie à contourner les sanctions, mais a déclaré qu'il s'attendait toujours à ce que la coopération entre les deux pays s'intensifie.

Sberbank a déclaré que les mises à niveau incluraient la localisation des serveurs SberCloud dans différentes régions de Russie.

Avec un accès restreint aux chaînes d'approvisionnement mondiales déjà mises à rude épreuve, la Russie a redoublé d'efforts pour développer son industrie technologique nationale, afin de mieux se protéger contre toute pénurie de matériel ou de logiciel.

Sberbank a déclaré qu'elle continuait à travailler à la résolution des problèmes et a conseillé aux détaillants de suspendre les ventes de ses appareils domestiques intelligents pour le moment.