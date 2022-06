La banque russe Sberbank suspend les règlements en yuan pour les entreprises clientes.

"Actuellement, la banque travaille avec des partenaires chinois pour résoudre la situation et le renouvellement des règlements", a déclaré un porte-parole de la société.

Il n'était pas immédiatement clair ce qui a conduit à l'arrêt des opérations dans la devise chinoise.

Selon plusieurs sources, la Sberbank a également eu des difficultés à traiter les paiements en roupies indiennes.

La banque a déclaré mardi que l'Indian Potash Ltd et la Belarusian Potash Company étaient en discussion sur les détails du règlement d'un contrat de vente de potasse en roupies et a nié être responsable du blocage des paiements.

Les entreprises russes ont tenté de conclure un certain nombre d'accords en dollars américains et en euros en réponse aux sanctions liées au rôle de Moscou dans le conflit en Ukraine.