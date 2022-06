La société croate Fortenova affiche son premier bénéfice net annuel de 73 millions de dollars

Fortenova, dont l'actionnaire principal est la banque russe Sberbank, a annoncé un bond de 65 % de son chiffre d'affaires consolidé à 31,4 milliards de kuna.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation ou amortissement (EBITDA) a augmenté de 52 % pour atteindre 1,955 milliard de kuna après la vente de son activité de produits surgelés et la reprise du contrôle de Mercator, la plus grande chaîne de distribution alimentaire de Slovénie.

"La raison principale du succès des résultats consolidés est le fait que l'activité de Mercator a été intégrée dans les résultats du groupe Fortenova depuis le 1er mai 2021", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Ses résultats positifs se sont poursuivis au premier trimestre 2022, a indiqué la société, puisque ses 18 entreprises ont enregistré une hausse de 6 % de leurs revenus et une augmentation de 2 % de l'EBITDA par rapport à l'année précédente.

Anciennement connue sous le nom d'Agrokor, Fortenova est l'une des plus grandes entreprises d'Europe du Sud-Est. Elle a été sauvée de la faillite par un accord de restructuration avec des créanciers locaux et étrangers à la mi-2018, qui comprenait un changement de nom et de structure de propriété.

Dans le cadre de sa dernière restructuration visant à empêcher les institutions sous sanctions de détenir des participations de plus de 50 % individuellement ou ensemble, Sberbank contrôle 42,51 % et le deuxième créancier russe VTB 7,39 %.

Le PDG Fabris Perusko a déclaré que cette année, le groupe lancera des investissements régionaux d'une valeur de plus de 130 millions de kuna après avoir réduit sa dette de 4,4 milliards de kuna en 2021.

Outre Mercator, Fortenova possède également la plus grande chaîne de distribution alimentaire en Croatie, Konzum, et est présent dans plusieurs pays des Balkans.

(1 $ = 7,1332 kuna)