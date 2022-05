Le G7 élimine progressivement le pétrole russe, les États-Unis sanctionnent les dirigeants de Gazprombank pour la guerre en Ukraine

Les nations du Groupe des Sept (G7) se sont engagées dimanche à interdire ou à éliminer progressivement les importations de pétrole russe et les États-Unis ont dévoilé des sanctions contre les dirigeants de Gazprombank et d'autres entreprises afin de punir Moscou pour sa guerre contre l'Ukraine.

Cette démarche représente la dernière tentative de l'Occident de faire pression sur le président russe Vladimir Poutine pour l'invasion de l'Ukraine par son pays et les conséquences meurtrières qui en ont découlé.

Le président Joe Biden a rejoint les dirigeants du G7 lors d'une vidéoconférence avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy pour discuter de la guerre, du soutien à l'Ukraine et de mesures supplémentaires contre Moscou, notamment en matière d'énergie.

"Nous nous engageons à éliminer progressivement notre dépendance à l'égard de l'énergie russe, notamment en supprimant progressivement ou en interdisant l'importation de pétrole russe. Nous veillerons à le faire en temps utile et de manière ordonnée", ont déclaré les dirigeants du G7 dans une déclaration commune. "Nous travaillerons ensemble et avec nos partenaires pour garantir un approvisionnement énergétique mondial stable et durable et des prix abordables pour les consommateurs."

Pendant ce temps, les États-Unis ont dévoilé des sanctions contre trois stations de télévision russes, interdit aux Américains de fournir des services de comptabilité et de conseil aux Russes et imposé quelque 2 600 restrictions de visa à des responsables russes et biélorusses.

Les mesures prises à l'encontre des dirigeants de Gazprombank sont les premières à impliquer le géant russe de l'exportation de gaz, les États-Unis et leurs alliés ayant évité de prendre des mesures susceptibles d'entraîner des perturbations dans l'acheminement du gaz vers l'Europe, principal client de la Russie.

Les dirigeants de Gazprombank sanctionnés sont Alexy Miller et Andrey Akimov, selon un communiqué du département du Trésor américain https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220508.

"Il ne s'agit pas d'un blocage complet. Nous ne gelons pas les actifs de Gazprombank et n'interdisons pas toute transaction avec Gazprombank", a déclaré aux journalistes un haut responsable de l'administration Biden. "Ce que nous signalons, c'est que Gazprombank n'est pas une valeur refuge, et nous sanctionnons donc certains de ses principaux dirigeants d'entreprise ... pour créer un effet dissuasif."

M. Biden, qui a loué l'unité des dirigeants occidentaux pour tenir tête au président russe Vladimir Poutine, s'est entretenu par vidéoconférence depuis son domicile du Delaware, où il passe le week-end.

La réunion a lieu avant les célébrations du jour de la Victoire en Russie, lundi. Poutine qualifie l'invasion d'"opération militaire spéciale" pour désarmer l'Ukraine et la débarrasser du nationalisme anti-russe fomenté par l'Occident. L'Ukraine et ses alliés affirment que la Russie a lancé une guerre non provoquée.

Les États-Unis et l'Europe ont imposé des sanctions écrasantes à la Russie depuis son invasion, ciblant les banques, les entreprises et les particuliers dans le but de presser l'économie russe et de limiter les ressources utilisées pour faire avancer la guerre.

Huit cadres de la Sberbank, qui détient un tiers des actifs bancaires de la Russie, ont été ajoutés à la dernière liste des sanctions américaines. La Banque industrielle de Moscou et ses 10 filiales ont également été ajoutées.

"Prises ensemble, les actions d'aujourd'hui sont une continuation de la suppression systématique et méthodique de la Russie du système financier et économique mondial. Et le message est qu'il n'y aura pas de refuge pour l'économie russe si l'invasion de Poutine se poursuit", a déclaré le fonctionnaire.

Les nouvelles restrictions de contrôle des exportations visent à dégrader directement l'effort de guerre de Poutine, y compris les contrôles sur les moteurs industriels, les bulldozers, les produits du bois, les moteurs et les ventilateurs. L'Union européenne agit en tandem avec des contrôles supplémentaires sur les produits chimiques qui alimentent directement l'effort militaire russe, a déclaré le fonctionnaire.

La société à responsabilité limitée Promtekhnologiya, un fabricant d'armes, a été sanctionnée, ainsi que sept compagnies maritimes et une société de remorquage maritime. La Maison Blanche a également déclaré que la Commission de réglementation nucléaire suspendrait les licences d'exportation de matériel nucléaire spécial vers la Russie.

Les stations de télévision sanctionnées sont directement ou indirectement contrôlées par l'État, a indiqué la Maison Blanche, et comprennent la Joint Stock Company Channel One Russia, la Television Station Russia-1, et la Joint Stock Company NTV Broadcasting Company.

Il sera interdit aux Américains de fournir des services de comptabilité, de création de fiducies et de sociétés, ainsi que des services de conseil en gestion aux Russes, bien que la fourniture de services juridiques reste autorisée.