Le meilleur que nous puissions obtenir : L'UE se plie aux exigences de la Hongrie pour accepter l'interdiction du pétrole russe

En promettant que l'embargo de l'UE exclut l'oléoduc dont la Hongrie, enclavée, dépend pour son pétrole russe, le bloc vise à réduire les revenus de Moscou pour financer la guerre qu'elle a déclenchée il y a plus de trois mois en Ukraine.

"C'est un compromis équitable ... c'était le meilleur que nous pouvions obtenir", a déclaré à la presse le Premier ministre estonien, Kaja Kallas, à son arrivée au deuxième jour du sommet de l'UE, où les dirigeants vont maintenant discuter des moyens d'atténuer la flambée des prix de l'énergie.

Les prix du pétrole ont prolongé leur envolée après l'accord de l'UE, alimentant les inquiétudes concernant l'inflation, qui a atteint le niveau record de 8,1 % en glissement annuel dans les pays de la zone euro ce mois-ci, selon Eurostat mardi.

Les dirigeants demanderont à la Commission exécutive de l'UE d'examiner des plafonds de prix temporaires et de travailler sur des réformes potentielles du marché européen de l'électricité - une initiative soutenue par des pays comme l'Espagne et la Grèce, mais à laquelle des pays comme l'Allemagne se sont opposés.

Ils devraient également approuver le plan de la Commission visant à se sevrer de tous les combustibles fossiles russes par un déploiement plus rapide des énergies renouvelables, des améliorations en matière d'économie d'énergie et davantage d'investissements dans les infrastructures énergétiques.

Et ils demanderont une meilleure planification d'urgence en cas de nouveaux chocs d'approvisionnement en gaz. Mercredi, Moscou a coupé l'approvisionnement en gaz des Pays-Bas pour avoir refusé de se conformer à une demande de paiement du gaz en roubles, après avoir déjà coupé l'approvisionnement de la Pologne, de la Bulgarie et de la Finlande.

EXIGENCES HONGROISES

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, fraîchement réélu et désormais l'un des plus anciens dirigeants du bloc, a répété qu'un embargo complet aurait été une "bombe atomique" pour l'économie de son pays.

"Il aurait été insupportable pour nous de faire fonctionner l'économie hongroise avec le pétrole (non russe) plus cher ... cela aurait représenté une bombe atomique mais nous avons réussi à éviter cela", a déclaré M. Orban dans une vidéo publiée sur Facebook.

L'embargo - une fois légalement imposé - frappera les expéditions maritimes de pétrole russe et englobera la plupart des importations en provenance de Russie une fois que la Pologne et l'Allemagne auront cessé d'acheter par oléoduc d'ici à la fin de 2022.

Les 10 % restants seront temporairement exemptés de l'embargo afin que la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque puissent accéder au pétrole russe via l'oléoduc Druzhba.

Le Premier ministre letton, Krisjanis Karins, a déclaré que le maintien de l'unité de l'UE était l'objectif principal, même s'il a effectivement cédé aux demandes de la Hongrie, un État membre qui, selon les groupes de défense des droits, est de plus en plus autoritaire et combatif vis-à-vis du bloc.

"La nouvelle importante est que l'UE reste unie dans son objectif ; cet objectif est d'arrêter la guerre agressive de la Russie en Ukraine", a déclaré M. Karins.

LE GAZ RUSSE, PROCHAINE CIBLE ?

Bien qu'il reste encore des détails à régler, l'accord sur l'embargo pétrolier fait suite à une interdiction antérieure du charbon russe et permet à l'Union européenne d'imposer une sixième série de sanctions, dont l'exclusion de la plus grande banque russe, Sberbank, du système international SWIFT.

Le ciblage de l'approvisionnement en gaz naturel russe semblait devoir être le prochain champ de bataille diplomatique de l'UE. Mais alors que plusieurs pays souhaitent que l'on commence à travailler sur une septième série de sanctions, le chancelier autrichien Karl Nehammer a déclaré : "Le gaz ne peut pas faire partie des prochaines sanctions".

L'Europe est fortement tributaire du gaz russe, ce qui explique pourquoi il a été laissé en dehors des sanctions de l'UE jusqu'à présent. Ce mois-ci, l'UE a adopté une loi obligeant les pays à remplir les stocks de gaz pour atteindre au moins 80 % avant l'hiver prochain, dans le but de créer un tampon contre les ruptures d'approvisionnement.

Le stockage de gaz de l'UE est actuellement rempli à 46 %.

"Le pétrole russe est beaucoup plus facile à compenser... le gaz est complètement différent, c'est pourquoi un embargo sur le gaz ne sera pas une question dans le prochain paquet de sanctions", a déclaré M. Nehammer.