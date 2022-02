Le principal créancier russe, Sberbank, est prêt à tout face à la menace de sanctions.

Le plus grand créancier russe, Sberbank, a déclaré jeudi qu'il était prêt à faire face à toute évolution de la situation, alors que la menace de sanctions s'accentue après l'attaque de l'Ukraine par les forces russes, faisant s'effondrer les actions des banques russes.

Les forces russes ont envahi l'Ukraine par voie terrestre, aérienne et maritime jeudi, confirmant les pires craintes de l'Occident avec la plus grande attaque d'un État contre un autre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Un haut responsable de l'administration américaine a déclaré mardi aux journalistes que Sberbank et le deuxième créancier VTB s'exposeraient à des sanctions américaines si Moscou poursuivait son invasion de l'Ukraine, avertissant qu'aucune institution financière russe n'était à l'abri.

"Nous sommes préparés à toute évolution de la situation et avons élaboré des scénarios pour garantir la protection des fonds, des actifs et des intérêts de nos clients, ainsi que le bon fonctionnement de nos fonctions", a déclaré Sberbank jeudi.

La VTB a déclaré que ses agences, ses distributeurs automatiques de billets et ses services en ligne fonctionnaient normalement.

Les deux banques ont précédemment refusé de commenter les sanctions potentielles.

Les actions des deux banques cotées à Moscou ont sous-performé le marché en général, qui a perdu environ 33 %. Les actions de la Sberbank étaient en baisse de 49,4 % à 1132 GMT - leur plus bas niveau en six ans, tandis que les actions de la VTB ont chuté de 41,3 %, atteignant plus tôt leur plus bas niveau historique.

La banque en ligne Tinkoff, dont les actions cotées à Londres ont chuté de 45,2%, a déclaré que ses systèmes fonctionnaient sans problème.

"Tinkoff dispose de liquidités suffisantes", a déclaré la banque, qui n'est pas détenue par l'État, mais qui est répertoriée par la banque centrale comme l'une des 13 banques d'importance systémique en Russie.

"Nous constatons une augmentation de la demande de retraits d'argent et nous réapprovisionnons les distributeurs automatiques selon un calendrier renforcé".

Le rouble a rebondi de son plus bas niveau historique jeudi lorsque la banque centrale a annoncé des interventions de change après que le président Vladimir Poutine a ordonné aux forces russes d'envahir l'Ukraine, un geste qui devrait déclencher de nouvelles sanctions sévères contre Moscou.