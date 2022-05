Le rouble atteint son plus haut niveau depuis deux ans par rapport au dollar et à l'euro, l'UE renforçant ses sanctions.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé un embargo pétrolier progressif sur la Russie, ainsi que des sanctions contre sa principale banque et l'interdiction de ses radiodiffuseurs sur les ondes européennes, dans le but d'approfondir l'isolement de Moscou.

Vers 0721 GMT, le rouble s'est renforcé de 0,7% contre le dollar à 70,49, après avoir touché 68,6250 dans les premiers échanges, son plus fort depuis juin 2020.

Il avait gagné 1,2 % pour s'échanger à 73,84 contre l'euro, après avoir touché 72,00 en début de séance, son point le plus fort depuis février 2020.

Les mouvements sur les marchés russes sont affectés par le fait que le rouble est soutenu par des contrôles de capitaux, tandis que les actions se négocient avec une interdiction de vente à découvert et que les acteurs étrangers n'ont pas le droit de se débarrasser des actions des sociétés russes sans autorisation.

Les participants au marché se demandent si le taux actuel est viable à la lumière des restrictions, après que le rouble ait plongé à un niveau record début mars lorsque les nations occidentales ont frappé Moscou et son système financier avec des sanctions sans précédent.

Le paiement de dernière minute des obligations en dollars de la Russie vendredi, une manœuvre apparente pour éviter le défaut de paiement après avoir promis de ne payer qu'en roubles, a contribué à soulager la pression sur ses actifs.

Les actions de la Sberbank ont augmenté de 0,3 % après que la Commission européenne a proposé de retirer la plus grande banque russe et deux autres du système international de transaction et de messagerie SWIFT, dans un autre coup porté à son système financier en raison du conflit en Ukraine.

Les analystes de Veles Capital ont déclaré que les sanctions contre les banques étaient désagréables pour le secteur, mais pas critiques.

Les indices boursiers russes ont connu un panorama mitigé.

L'indice RTS, libellé en dollars, a augmenté de 1,2 % pour atteindre 1 094,8 points. L'indice russe MOEX basé sur le rouble était en baisse de 0,2 % à 2 439,2 points.

Pour le guide des actions russes, voir

Pour les obligations du Trésor russe, voir