Le rouble russe remonte au niveau de mars 2018 face au dollar

Le rouble s'est raffermi de près de 30% depuis le début de l'année, malgré une crise économique de grande ampleur, devenant la devise la plus performante http://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/rngs/GLOBAL-CURRENCIES-PERFORMANCE/0100301V041/index.html, artificiellement soutenue par les contrôles imposés fin février pour protéger le secteur financier russe après l'envoi de dizaines de milliers de soldats en Ukraine.

A 0807 GMT, le rouble était à 58,90 contre le dollar dans des échanges volatils à la Bourse de Moscou, après avoir touché 57,0750, un niveau vu pour la dernière fois fin mars 2018.

Face à l'euro, le rouble s'est raffermi de plus de 5% à 60,86 après avoir touché 59,02, son plus haut depuis juin 2015.

Le rouble est porté par les entreprises axées sur l'exportation qui sont obligées de convertir leurs revenus en devises étrangères après que les sanctions occidentales ont gelé près de la moitié des réserves d'or et de devises de la Russie.

"Les exportateurs sont obligés de vendre (des devises étrangères) et il n'y a personne pour les acheter", a déclaré un trader d'une société d'investissement à Moscou.

Les préparatifs pour les impôts de fin de mois stimulent également la demande de roubles, tandis que la demande de dollars et d'euros reste faible en raison des chaînes d'importation perturbées et des restrictions sur le retrait de devises étrangères des comptes bancaires et leur déplacement hors de Russie.

"La question clé est de savoir si la banque centrale interviendra car le raffermissement excessif du rouble n'est pas dans les plans du ministère des finances et du budget", a déclaré Evgeny Suvorov, analyste chez CentroCreditBank.

Kirill Tremasov, le chef du département de la politique monétaire de la banque centrale, a déclaré vendredi que le rouble restait une monnaie flottante, selon l'agence de presse RIA.

La banque centrale a refusé de commenter le taux du rouble.

FREIN À L'INFLATION

En dehors de la Bourse de Moscou, le rouble est resté beaucoup plus faible. La Sberbank, le plus grand créancier de Russie, vendait des dollars au comptant pour 67,17 roubles et des euros pour 69,84 roubles.

Un rouble plus fort aide à freiner l'inflation et est bénéfique pour les importateurs, mais nuit aux exportateurs qui vendent des biens et des services à l'étranger pour des devises étrangères, ce qui signifie une réduction des revenus pour le budget russe dépendant des exportations.

Selon les analystes, les autorités russes ne sont pas intéressées par un renforcement substantiel du rouble par rapport aux niveaux actuels et s'attendent à ce que la monnaie s'affaiblisse d'ici la fin de l'année.

Dans un signe que les autorités sont prêtes à lever progressivement les contrôles de capitaux, la banque centrale a autorisé les banques à vendre des devises étrangères citoyennes sans aucune restriction à partir du 20 mai, à l'exception des dollars américains et des euros.

Pendant ce temps, les indices boursiers russes ont connu un panorama mitigé vendredi.

L'indice RTS, libellé en dollars, a bondi de 4,8 % pour atteindre 1 305,9 points. L'indice russe MOEX basé sur le rouble était en baisse de 1,3 % à 2 405,7 points, sous la pression de l'appréciation du rouble.