Les banques russes augmentent leurs avoirs liquides en devises de 8,5 milliards de dollars en janvier.

Les États-Unis envisagent de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie, en proposant d'exclure certaines de ses principales banques des transactions en dollars et de réduire leur capacité à honorer des obligations libellées en dollars, ont déclaré des sources à Reuters.

Les sanctions entreraient en vigueur si la Russie envahissait l'Ukraine, ce que le Kremlin nie, malgré le renforcement des troupes russes près des frontières de son voisin.

Les avoirs liquides en devises des banques, tels que les liquidités détenues par les créanciers directement et à la banque centrale, ainsi que les prêts à court terme et autres instruments autres que le rouble qui peuvent être facilement réclamés, s'élevaient à 45 milliards de dollars en décembre, a indiqué la banque centrale dans un rapport.

Plus tôt dans la journée de lundi, l'agence de notation russe ACRA a estimé que les banques du pays avaient importé pour 5 milliards de dollars de billets de banque en devises en décembre, soit deux fois plus qu'il y a un an, dans le cadre d'une mesure préventive au cas où les sanctions entraîneraient une augmentation de la demande.

La banque centrale a refusé de commenter les calculs de l'ACRA, et n'a pas non plus fourni de ventilation des actifs liquides en devises des banques divulgués dans son rapport lundi.

Cependant, elle a indiqué que le mois dernier, les créanciers avaient 21% des fonds en devises de leurs clients et 15% des engagements des banques couverts par des liquidités - un coussin de protection si les clients demandent un retrait rapide. Ces chiffres sont en hausse par rapport aux 18 % et 13 % enregistrés en décembre, respectivement.

Bien que les clients de détail aient retiré 810 milliards de roubles de leurs comptes courants le mois dernier, les banques russes ont réussi à afficher 164 milliards de roubles (2 milliards de dollars) de bénéfices en janvier, soit une hausse de 47 % par rapport au mois précédent, a indiqué la banque centrale.

(1 $ = 79,2050 roubles)