Sberbank et Mail.ru déboursent 150 millions d'euros pour leur co-entreprise

Moscou (awp/afp) - La première banque de Russie, Sberbank, et le groupe de tech russe Mail.ru ont annoncé jeudi investir près de 150 millions d'euros dans leur co-entreprise de taxi et de livraison de nourriture, secteur en plein boom.

Les deux groupes ont injecté chacun la moitié de 12,2 milliards de roubles (146 millions d'euros au taux actuel) en fonds propres dans cette entreprise nommée "O2O" fondée en décembre 2019, précisent-ils dans un communiqué commun.

"Le marché étant encore loin d'être saturé, nous avons décidé d'un nouveau tour de financements", a indiqué Andreï Vanine, président du conseil d'administration de la co-entreprise.

Celle-ci inclut entre autres la marque de livraison alimentaire Delivery Club et celle de taxis Citymobil.

Le rapprochement entre Sberbank et Mail.ru s'était produit suite au divorce entre la banque et l'autre géant informatique russe, Yandex.

Mais depuis, des médias russes et étrangers avaient cité des sources anonymes indiquant que ce nouveau mariage pourrait également être mal en point. L'annonce de jeudi semble indiquer le contraire.

Les groupes ont indiqué être en phase "d'investissement actif", vouloir embaucher davantage et avancer dans la livraison alimentaire. Ils affirment vouloir atteindre l'équilibre "dans les deux ou trois prochaines années".

"La pandémie a accéléré les changements structurels en cours et a donc ouvert un marché potentiel beaucoup plus vaste et avec lui une croissance et de nouveaux domaines d'opportunité", a déclaré le patron de Mail.ru, Boris Dobrodéïev.

Les services de livraison de repas et de courses ont explosé en Russie depuis la pandémie, avec des acteurs comme Yandex en première ligne.

