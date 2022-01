Sberbank se lance dans la mode avec le rachat de Stockmann Russie

Moscou (awp/afp) - La première banque russe, Sberbank, rebaptisée "Sber" depuis qu'elle a commencé à développer tout un écosystème dans l'e-commerce, a annoncé mercredi son intention de racheter Stockmann, un groupe russe de ventes de mode, en magasins et en ligne.

"Sber et Iakov Pantchenko, propriétaire de Stockmann (Russie), ont signé un accord d'intention pour développer ensemble le segment de la mode dans l'écosystème de Sber", a indiqué la banque dans un communiqué.

"Les parties ont l'intention de signer un accord contraignant en vertu duquel Sber acquerra une participation de 100% dans Stockmann au premier semestre 2022", ajoute Sberbank.

Ce rachat, dont le montant n'a pas été précisé, a pour objectif de "renforcer la position de Sber dans le e-commerce, à multiplier la part constituée par la mode" dans le chiffre d'affaires de l'écosystème du groupe.

"la mode est l'une de nos principales priorités et une des catégories à la croissance la plus rapide chez nous, même si nous n'avons commencé à développer ce segment qu'il y a environ un an", a souligné Solomon Kounine, directeur du e-commerce de Sber.

Stockmann est un groupe finlandais qui a vendu ses activités russes en 2016. Ces dernières ont été rachetées par le groupe russe Reviva Holdings avec la permission d'utiliser le nom "Stockmann" jusqu'en 2023.

Stockmann Russie se spécialise dans les segments moyen à haut de gamme, en ligne et dans 12 boutiques présentes depuis jusqu'à 30 ans dans les grandes villes du pays. En 2021, le chiffre d'affaires était de 10 milliards de roubles (112 millions d'euros au taux actuel).

Ces dernières années, les grands groupes russes dont Sberbank et les géants de la tech Yandex et VK (ex Mail.ru) se livrent une bataille à coup de rachats pour se tailler une part du juteux gâteau du e-commerce russe, encore sous-développé et à la croissance météorique.

afp/rp