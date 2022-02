Trois banques russes ignorent l'impact des sanctions américaines après l'invasion de l'Ukraine.

Trois banques russes, dont la plus grande du pays, Sberbank, ont minimisé vendredi l'impact des sanctions qui leur ont été imposées par les États-Unis après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ont déclaré qu'elles continuaient à travailler normalement.

Le Trésor américain a déclaré jeudi que les banques américaines devaient rompre leurs liens de correspondance bancaire avec la Sberbank dans les 30 jours, et la Grande-Bretagne a annoncé qu'elle imposerait un gel des avoirs à toutes les grandes banques russes.

La banque centrale de Russie a déclaré qu'elle apporterait tout le soutien nécessaire aux banques frappées par les sanctions et qu'elle était prête à utiliser des outils supplémentaires pour maintenir leur stabilité et protéger leurs clients.

La Sberbank a déclaré qu'elle étudiait les implications des sanctions, mais qu'il n'y avait aucune restriction sur les retraits ou les dépôts de roubles et de devises étrangères.

Gazprombank a publié une déclaration similaire, indiquant qu'elle servait ses clients particuliers et entreprises comme d'habitude et qu'ils auraient un accès continu aux fonds et aux services.

Elle a déclaré que la décision des États-Unis de lui interdire de lever des fonds pour des dettes de plus de 14 jours sur le marché des capitaux américain n'était pas bloquante et n'affectait pas les opérations actuelles.

Alfa-Bank, la plus grande banque privée du pays, a déclaré qu'il lui était interdit d'émettre de nouvelles euro-obligations ou de placer des actions, mais que la restriction sur les actions n'avait aucun effet pratique car elle n'est pas une société publique.