PJT Partners Inc. est une banque d'investissement axée sur le conseil. La société propose un portefeuille de services consultatifs conçus pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs stratégiques. Elle fournit une gamme de services de conseil stratégique, de conseil en marchés de capitaux, de restructuration et de situations spéciales et de conseil aux actionnaires à des sociétés, des sponsors financiers, des investisseurs institutionnels et des gouvernements du monde entier. Son activité de conseil stratégique consiste à conseiller les clients sur les transactions, notamment les fusions et acquisitions (M&A), les scissions, la défense contre l'activisme, les M&A contestées, les coentreprises, les investissements minoritaires et les cessions. Son activité Restructuration et Situations spéciales comprend des conseillers en matière de restructurations et de recapitalisations, qu'elles soient judiciaires ou extrajudiciaires, dans le monde entier. Elle fournit également des services de conseil en matière de fonds privés et de collecte de fonds pour les gestionnaires d'investissements alternatifs, notamment les fonds de capital-investissement, les fonds immobiliers, le crédit privé et les fonds spéculatifs.