PKP Cargo SA est une entreprise polonaise active dans le secteur des transports. L'activité principale de l'entreprise est le transport national et international de marchandises par voie ferrée et la fourniture de services logistiques dans le domaine des services de transport ferroviaire de marchandises. La société divise ses services en six divisions : Transport, qui propose des services de transport ferroviaire assurés par PKP Cargo, des services de transport routier et des services de transport par ferry ; Intermodal, qui propose des services de transport ferroviaire intermodal ; Expédition, qui propose des services assurés par Trade Trans, Cargosped et PKP Cargo International ; Terminaux, qui propose des services de terminaux de rechargement ; Embranchements, qui propose des embranchements ferroviaires ; et Matériel roulant, qui propose des services de réparation du matériel roulant. Elle opère par l'intermédiaire d'Advanced World Transport BV (AWT).

Secteur Frêt au sol et logistique