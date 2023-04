Placoplatre : Archives assemblée générale 2021 17/04/2023 | 12:57 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires 1 BILAN - ACTIF DGFiP N° 2050 2021 1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION Cegid Group Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : PLACOPLATRE **Provisoire** Adresse de l'entreprise 0012 PLACE DE L'IRIS 92400 SURESNES Numéro SIRET* 7 2 9 8 0 0 7 0 6 0 0 2 2 2 Capital souscrit non appelé (I) AA INCORPORELLES Concessions, brevets et droits similaires AF Frais d'établissement * AB IMMOBILISATIONS Frais de développement * CX tions incorporelles AL Fonds commercial (1) AH Autres immobilisations incorporelles AJ IMMOBILISÉ*ACTIF CORPORELLESIMMOBILISATIONS Avances et acomptes sur immobilisa- Terrains AN Constructions AP Installations techniques, matériel et AR outillage industriels Autres immobilisations corporelles AT Immobilisations en cours AV Avances et acomptes AX (2) Participations évaluées selon CS FINANCIERES la méthode de mise en équivalence Créances rattachées à des participations BB IMMOBILISATIONS Autres participations CU Autres titres immobilisés BD Prêts BF Autres immobilisations financières* BH TOTAL (II) BJ Matières premières, approvisionnements BL * En cours de production de biens BN STOCKS En cours de production de services BP CIRCULANT Produits intermédiaires et finis BR Marchandises BT ACTIF CRÉANCES Avances et acomptes versés sur commandes BV Clients et comptes rattachés (3)* BX Autres créances (3) BZ Capital souscrit et appelé, non versé CB DIVERS Valeurs mobilières de placement CD Disponibilités CF (dont actions propres : ) Charges constatées d'avance (3)* CH Comptes régularisation TOTAL (III) CJ Primes de remboursement des obligations (V) CM Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW de Ecarts de conversion actif* (VI) CN TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO (2) part à moins d'un an des CP Renvois : (1) Dont droit au bail : immobilisations financières nettes : Clause de réserve Immobilisations : Stocks : de propriété :* * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12 Durée de l'exercice précédent* 12 Néant * Exercice N clos le, Brut Amortissements, provisions 31/12/2021 Net 1 2 3 AC CQ 18 296 768 AG 10 766 651 7 530 117 3 837 195 AI 304 898 3 532 297 1 281 049 AK 1 281 049 AM 111 526 446 AO 68 426 076 43 100 370 187 366 367 AQ 109 015 281 78 351 086 393 023 904 AS 311 381 216 81 642 689 19 854 227 AU 18 226 350 1 627 877 44 083 014 AW 44 083 014 AY CT 3 502 031 CV 3 502 031 BC 22 815 BE 22 815 BG 315 629 BI 198 635 116 994 783 109 447 BK 518 319 107 264 790 340 34 478 347 BM 5 452 296 29 026 050 BO BQ 16 168 921 BS 97 996 16 070 925 9 718 298 BU 238 539 9 479 759 582 410 BW 582 410 91 529 739 BY 2 155 493 89 374 246 121 135 554 CA 121 135 554 CC CE 256 067 CG 256 067 481 278 CI 481 278 274 350 614 CK 7 944 324 266 406 290 4 190 4 190 1 057 464 250 1A 526 263 431 531 200 819 (3) Part à plus d'un an CR Créances : 1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION 2 BILAN - PASSIF avant répartition DGFiP N° 2051 2021 Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise PLACOPLATRE **Provisoire** Néant * Exercice N 10 000 000 DA 10 000 000 Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .................................................................) Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... DB 55 783 586 Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) DC 389 597 DD Réserve légale (3) 1 000 000 PROPRES DE Réserves statutaires ou contractuelles Dont réserve spéciale des provisions B1 ) DF Réserves réglementées (3)* ( pour fluctuation des cours CAPITAUX Dont réserve relative à l'achat ) Autres réserves ( d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ DG 18 335 474 Report à nouveau DH 72 556 384 DI RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 31 844 541 DJ Subventions d'investissement 419 640 DK Provisions réglementées * 93 627 890 DL TOTAL (I) 283 957 112 Autresfonds propres Produit des émissions de titres participatifs DM DN Avances conditionnées DO TOTAL (II) DP Provisions risquespour chargeset Provisions pour risques 1 019 314 DQ Provisions pour charges 12 240 186 DR TOTAL (III) 13 259 500 DS Emprunts obligataires convertibles DT Autres emprunts obligataires DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) 17 363 (4) Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) DV 36 565 003 DETTES Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 18 461 DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 76 121 278 DY Dettes fiscales et sociales 44 963 902 DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 15 980 807 EA Autres dettes 60 202 627 Compte Produits constatés d'avance (4) EB 86 958 régul. TOTAL (IV) EC 233 956 399 ED Ecarts de conversion passif* (V) 27 809 EE TOTAL GÉNÉRAL (I à V) 531 200 819 (1) Écart de réévaluation incorporé au capital 1B { Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C RENVOIS (2) Dont Ecart de réévaluation libre 1D Réserve de réévaluation (1976) 1E (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an EG 233 956 399 (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 Cegid Group 3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste) DGFiP N° 2052 2021 1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION Cegid Group Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : PLACOPLATRE **Provisoire** Néant * Exercice N France Exportations et Total livraisons intracommunautaires Ventes de marchandises* FA 127 421 245 FB 3 376 723 FC 130 797 968 Production vendue { biens * FD 341 324 914 FE 30 283 746 FF 371 608 660 D'EXPLOITATION services * FG 39 895 498 FH 5 602 017 FI 45 497 515 Chiffres d'affaires nets * FJ 508 641 657 FK 39 262 485 FL 547 904 142 Production stockée* FM 2 600 967 Production immobilisée* FN 294 686 PRODUITS Subventions d'exploitation FO 493 885 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) FP 11 633 613 Autres produits (1) (11) FQ 190 317 Total des produits d'exploitation (2) (I) FR 563 117 610 Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FS 91 423 720 Variation de stock (marchandises)* FT -3 635 703 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* FU 93 515 722 D'EXPLOITATION Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* FV -1 190 427 FZ Charges sociales (10) 39 667 368 Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* FW 172 567 535 Impôts, taxes et versements assimilés* FX 11 503 744 Salaires et traitements* FY 70 608 742 CHARGES DOTATIONS D'EXPLOITATION - dotations aux amortissements* GA 22 451 496 Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 233 484 Sur immobilisations{ - dotations aux provisions* GB Sur actif circulant : dotations aux provisions* GC 7 621 327 Autres charges (12) GE 9 900 868 Total des charges d'exploitation (4) (II) GF 517 667 876 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) GG 45 449 733 GI opérations communen Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) GH FINANCIERS Produits financiers de participations (5) GJ 13 GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) Autres intérêts et produits assimilés (5) GL 313 364 PRODUITS Reprises sur provisions et transferts de charges GM 9 939 Différences positives de change GN 23 970 GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) GP 347 286 GS FINANCIERES Différences négatives de change 28 397 Dotations financières aux amortissements et provisions* GQ 0 Intérêts et charges assimilées (6) GR 3 004 030 CHARGES GU Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 3 032 427 GT 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 685 141 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 42 764 592 (RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. 1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION Cegid Group Formulaire obligatoire (article 53 A 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite) DGFiP N° 2053 2021 du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise PLACOPLATRE **Provisoire** Néant * Exercice N PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 79 257 HB Produits exceptionnels sur opérations en capital * 1 595 001 HC Reprises sur provisions et transferts de charges 10 465 591 HD Total des produits exceptionnels (7) (VII) 12 139 849 HH CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) 10 942 221 HE 984 044 Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF 795 386 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) HG 9 162 792 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 197 628 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) HJ 3 131 675 Impôts sur les bénéfices * (X) HK 8 986 004 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL 575 604 744 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 543 760 203 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) HN 31 844 541 HO (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme (2) Dont { produits de locations immobilières HY 1G produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) (3) Dont { - Crédit-bail mobilier * HP HQ - Crédit-bail immobilier (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1H (5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 1K (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) HX RC (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) RD Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) A1 RENVOIS (9) Dont transferts de charges 582 932 A2 (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5 (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 A4 (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) (13) Dont primes et cotisations facultatives A6 obligatoires A9 complémentaires personnelles : Dont cotisations A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux A8 facultatives Madelin plans d'épargne retraite (7) joindre en annexe) : Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le Exercice N Charges exceptionnelles Produits exceptionnels DEROGATOIRES 8 525 007 9 400 873 PLAN UP 567 294 PROV DEP IMMOS 838 684 PROV RISQUE & CHARGES 726 018 PROV DEP EXCEPT 70 490 Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Exercice N Charges antérieures Produits antérieurs * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. PLACOPLATRE Etats financiers au 31 décembre 2021 PLACOPLATRE Société anonyme Au capital de 10 000 000 € Siége social 12 PLACE DE L'IRIS TOUR SAINT-GOBAIN 92400 SURESNES RCS 72980070600222 COMPTES ANNUELS ET ANNEXE Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Placoplatre SA published this content on 17 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 April 2023 10:56:06 UTC.

© Publicnow 2023 Toute l'actualité sur PLACOPLATRE SA 12:57 Placoplatre : Avis de convocation assemblée générale du 16/05/2023 PU 12:57 Placoplatre : Archives assemblée générale 2021 PU 12:27 Placoplatre : Archives assemblée générale 2022 PU 2022 PLACOPLATRE SA : Rapport annuel CO 2022 PLACOPLATRE SA : Assemblée générale mixte CO 2022 Placoplatre : Avis de convocation assemblée générale du 16/05/2022 PU 2022 Placoplatre : Lancement du nouvel atelier Pari Plâtre PU 2022 Placoplatre : Placo® Cube fait ses premiers pas sur chantier pour une grande maison de lux.. PU 2020 PLACOPLATRE : Document de référence CO 2020 PLACOPLATRE : Assemblée générale mixte CO