General Atlantic engage Durham pour les rachats de technologies - sources

Données financières JPY USD EUR CA 2022 7 245 M 54,4 M 53,2 M Résultat net 2022 -1 104 M -8,29 M -8,10 M Dette nette 2022 - - - PER 2022 -14,0x Rendement 2022 - Capitalisation 15 554 M 117 M 114 M Capi. / CA 2022 2,15x Capi. / CA 2023 1,83x Nbr Employés 262 Flottant 49,9% Graphique PLAID,INC. Tendances analyse technique PLAID,INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Recommandation moyenne - Nombre d'Analystes 0 Dernier Cours de Clôture 403,00 Objectif de cours Moyen Ecart / Objectif Moyen - Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Kenta Kurahashi Chief Executive Officer & Representative Director Kentaro Muto Chief Financial Officer & Executive Officer Yuki Makino Chief Technology Officer & Executive Officer Masao Hirano Independent Director Naoki Shibayama Director & Chief Product Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) PLAID,INC. -81.12% 112 ACCENTURE PLC -25.66% 194 932 TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. -10.67% 154 373 AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. -0.92% 101 662 INFOSYS LIMITED -17.04% 82 990 SNOWFLAKE INC. -52.07% 51 647