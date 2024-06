Plains All American Pipeline, L.P. est un fournisseur de services intermédiaires en Amérique du Nord. La société possède un réseau de pipelines de transport, de terminaux, de stockage et de collecte dans les principaux bassins de production de pétrole brut et de liquides de gaz naturel (LGN) (y compris le bassin permien), dans les couloirs de transport et dans les principales plateformes de marché aux États-Unis et au Canada. L'entreprise est divisée en deux segments : Le pétrole brut et les liquides de gaz naturel (LGN). Ses activités dans le secteur du pétrole brut consistent généralement à collecter et à transporter du pétrole brut à l'aide de pipelines, de réseaux de collecte, de camions et parfois de barges ou de wagons, ainsi qu'à fournir des services de terminaison, de stockage et d'autres services liés aux installations en utilisant ses actifs intégrés à travers les États-Unis et le Canada. Ses activités dans le secteur des LGN comprennent le traitement du gaz naturel et le fractionnement des LGN, le stockage, le transport et les terminaux. Le secteur des LGN fournit des services de collecte, de fractionnement, de stockage et/ou de terminalling à des clients tiers.