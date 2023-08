Plaintree Systems Inc. est une entreprise canadienne diversifiée qui possède des technologies et des capacités de fabrication dans les domaines de la conception structurelle et de l'aérospatiale. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Structures spécialisées et Électronique appliquée. Le secteur des structures spécialisées est engagé dans la conception, la construction et la fabrication de structures spécialisées en acier, en aluminium et en acier inoxydable, telles que les dômes commerciaux, les fondations pour les sols instables et les zones inondables, les structures à forme libre, les voûtes en berceau, les cadres spatiaux et les couvertures de dômes industriels, ainsi que Spotton Corporation, une entreprise de conception et de fabrication de soupapes et de cylindres hydrauliques et pneumatiques haut de gamme sur mesure. Le secteur de l'électronique appliquée est engagé dans la fabrication de composants avioniques pour diverses applications, notamment le freinage antidérapant des avions, les indicateurs d'instruments d'avion, les solénoïdes, les soupapes à haute pureté et les alternateurs à aimant permanent. Sa filiale en propriété exclusive est Elmira Stove Works Inc.

Secteur Acier