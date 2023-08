Planet 13 Holdings Inc. est un cultivateur et fournisseur verticalement intégré de cannabis et de produits infusés au cannabis dans les États du Nevada, de Californie et de Floride. La société est un détaillant autorisé pour le cannabis et les produits infusés au cannabis dans l'Illinois. La société possède et fabrique des produits à base de cannabis sous diverses marques, dont HaHa (gommes et boissons), Dreamland (chocolats), TRENDI (vapes et concentrés), Medizin (fleur, vapes, concentrés), Leaf and Vine (vapes). Par le biais de ses filiales au Nevada, elle détient six licences de culture (trois médicales et trois à usage adulte), six licences de production au Nevada (trois médicales et trois à usage adulte), trois licences de dispensaire au Nevada (une médicale et deux à usage adulte), une licence de distribution au Nevada, une licence de dispensaire à usage adulte en Californie, une licence de distribution en Californie, une licence de centre de traitement de la marijuana médicale en Floride et une licence de dispensaire à usage adulte conditionnel en Illinois.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire